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رجال الحموشي بالعيون يفكون لغز سطو مسلح على وكالة بنكية

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 00:35 رجال الحموشي بالعيون يفكون لغز سطو مسلح على وكالة بنكية | حوادث و حقوق
رجال الحموشي بالعيون يفكون لغز سطو مسلح على وكالة بنكية
على إثر تعرض وكالة ''تسهيلات'' الكائنة بتجزئة الوحدة (الدويرات) للسطو المسلح من طرف أحد الأشخاص يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، والذي تمكن من سرقة مبلغ مالي وهواتف نقالة بعدما قام بتهديد صاحب الوكالة

شوف تيفي

على إثر تعرض وكالة ''تسهيلات'' الكائنة بتجزئة الوحدة (الدويرات) للسطو المسلح من طرف أحد الأشخاص يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، والذي تمكن من سرقة مبلغ مالي وهواتف نقالة بعدما قام بتهديد صاحب الوكالة بسكين من الحجم الكبير، وبناء على معلومات أكيدة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني كون المشتبه فيه يختبئ بداخل منزل بالحي الإداري بجماعة أخفنير، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون إلى الجماعة المذكورة بالتنسيق مع الدرك الملكي المختص ترابيا، وبعد فرض مراقبة خفية وتربص أمكن إيقاف المشتبه فيه، وبإجراء تفتيش دقيق بداخل المنزل أسفر عن حجز هاتفين نقالين من ضمن المسروقات، بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن سكين كبير الحجم.

وحسب مصدر مطلع، أنه قد تبين أن الموقوف مبحوث عنه من أجل قضية أخرى تتعلق بالسرقة الموصوفة، كما أنه يعد من ذوي السوابق القضائية العديدة في ميدان السرقات المشددة.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

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