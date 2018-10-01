12 نقابة تستنكر تردي القطاع الصحي وتطالب بتأجيل موعد إجراء انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء ﻿

عبر ممثلو الأطباء بكل نقابات الأطباء بالقطاع الخاص الخمس، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابات الصحية بالقطاع العام التابعة لخمس مركزيات نقابية، ونقابة التعليم العالي حول تردي أوضاع

شوف تيفي:

عبر ممثلو الأطباء بكل نقابات الأطباء بالقطاع الخاص الخمس، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابات الصحية بالقطاع العام التابعة لخمس مركزيات نقابية، ونقابة التعليم العالي حول تردي أوضاع المنظومة الصحية، وحاجة المواطنين لخدمات صحية جيدة ومتكافئة كبيرة.

وأكدت النقابات الخمس في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، أن دور الأطباء يُعدّ من الأدوار الأساسية لتحسين الخدمات وتطوير أداء المنظومة الصحية بغض النظر عن القطاع العام أو الخاص الذي يزاولون به لأنهم يقدمون خدمة مرفق عام ، وأن المزاولة غير المشروعة والممارسات غير القانونية لمهنة الطب التي تضر بصحة المواطنين وبالمهنيين أصبحت سائدة والجهات المعنية لا تحرك ساكنا.

كما شدد البلاغ على أن الأطباء (في القطاعين العام والخاص) ''يعانون يوميا مع بعض النصوص القانونية المجحفة ويطالبون بضرورة إقرار عدالة جبائية وضريبية ، ويحتجون على غياب أي حماية اجتماعية وخاصة التأمين عن المرض والتقاعد ''.

واحتجت النقابات الخمس وفق ذات البلاغ، على ''غياب إرادة حقيقية لكي تصبح الصحة فعلا من الأولويات مما يضمن الحق في الصحة للجميع، ويعانون من ظروف وشروط العمل السيئة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية ومن تردي الأوضاع المادية والمهنية لأطباء القطاع العام وكل مهنيي الصحة كما أن الجميع لاحظ واتفق على عجز أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن القيام بدورها وابتعادها عن صلاحياتها المتمثلة أساسا في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب''.

وشددت النقابات الإثنا عشر الموقعة في نفس البلاغ، على أنهم '' يرغبون في تغيير القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة الوطنية للأطباء وبالتالي فهم يطالبون بتأجيل انتخابات الهيئة المزمع إجراؤها يوم 23 دجنبر 2018، وذلك من أجل ضمان فعالية أكبر للهيئة الوطنية للأطباء نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة وإرساء أسس جهوية متقدمة لكي تقوم الهيئة بدورها المتمثل في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب''.مشيرا في هذا الإطار إلى أن'' وزير الصحة قد اجتمع مع بعض النقابات وأبدى اتفاقه المبدئي مع المطالب المعبر عنها ومع المضامين التي تم اقتراح تعديلها في القانون، وعبّر عن استعداده للعمل في هذا الاتجاه''.

وحثت النقابات وفق ذات البلاغ، رئيس الهيئة الوطنية للأطباء ، على ''الإعلان عن تأجيل تاريخ الانتخابات لاعتباره المخول الوحيد قانونيا بصفته رئيس الهيئة حسب المادة 14 للقانون 12.08 بأن يُحدد تاريخ الانتخابات، وبالتالي فهو المسؤول الوحيد عن تأجيل تاريخ الانتخابات أو الإبقاء عليها في التاريخ المعلن ''.

كما تم تذكيره بأنه قد استعمل هذه الصلاحية حين قام بتجاوز الآجال القانونية الأصلية وعدم إعلانه عن إجراء انتخابات الهيئة بتاريخ 22 يونيو 2018 باعتباره التاريخ القانوني وسمح بتأخير التاريخ 6 أشهر إلى 23 دجنبر 2018.

وفي نفس الاتجاه فالمطلوب من الرئيس هو أن يستعمل صلاحياته كاملة وممارسة الاختصاص الذي يخوله له القانون والإعلان عن تأجيل انتخابات الهيئة إلى موعد لاحق ما دامت تلك هي رغبة أغلبية الأطباء من كل القطاعات وممثليهم من الأغلبية الساحقة للنقابات.

وأضاف ''راسلنا رئيس الحكومة كنقابات اثنا عشر من كل القطاعات ، وطلبنا منه العمل على تأجيل تاريخ انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء لتوفير مجال زمني كافي للقيام بتعديلات على القانون المنظم للهيئة ، والتمسنا منه تحديد موعد قريب للاجتماع معه لكي نضعه في صورة ما نقترحه.