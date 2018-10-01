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حــزب يتوقع انهيار الدولة الجـــزائرية والانقلاب على الرئيس

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 23:57 حــزب يتوقع انهيار الدولة الجـــزائرية والانقلاب على الرئيس | بوليتيك
حــزب يتوقع انهيار الدولة الجـــزائرية والانقلاب على الرئيس
فــي تطــور مـــثير، قال حزب ''جيل جديد'' بالجزائر إن الدولة الجزائرية ''في حالة انهيار''، بالنظر إلى العرض الذي قدمه نواب الأغلبية الذين يقودون ''انقلابا'' ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني لإقالته من

شوف تيفي

فــي تطــور مـــثير، قال حزب ''جيل جديد'' بالجزائر إن الدولة الجزائرية ''في حالة انهيار''، بالنظر إلى العرض الذي قدمه نواب الأغلبية الذين يقودون ''انقلابا'' ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني لإقالته من مهامه.

وأضــاف الحــزب، في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، أنه ''عرض مخز من الاضمحلال، ليس لرجل هو رئيس المجلس الشعبي الوطني ...، بل لكل مؤسسات الجمهورية، وهذا يظهر جليا أن الدولة الجزائرية في حالة انهيار''.

وزاد الحــزب الجــزائري، أن أمن البلد معرض بشدة للخطر، بما أن ''حرب العصابات تتسع ولم تتم المحافظة على شيء : رئاسة الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني، الحكومة، الأحزاب السياسية، الجيش...''.

وفي هذا الصدد، اعتبر أنه ''بعيدا عن التجاوزات الخطيرة التي مست القانون من قبل نواب بلطجية، بعضهم كان من المفروض أن يكون وراء القضبان''، تقوم الأزمة بالغرفة السفلى للبرلمان ب''تسريع تفكك نظام غير شرعي، وبالأساس مؤذ''.

وأكد حزب ''جيل جديد''، أن ''التاريخ لن يرحم رجال هذا النظام، الذين بأنانيتهم، وبنرجسيتهم، وبسفالتهم وبجشعهم، قاموا بتحدي المعقول إلى درجة أنهم قاموا باستهلاك الرأس المال المعنوي للأمة لمصلحتهم''.

 

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