 الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ﻿
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الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين | مجتمع

الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين

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الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 22:29 الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين | مجتمع
الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين
أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه التوظيف بالتعاقد الذي يترتب عليه ''زرع الهشاشة'' داخل قطاع التعليم.

شوف تيفي:

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه التوظيف بالتعاقد الذي يترتب عليه ''زرع الهشاشة'' داخل قطاع التعليم.

وطالب المكتب وفقا لبيان، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، بـ''إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية''.

وحذر مكتب النقابة في ذات البيان، من ''مغبة الإمعان في زرع عدم الاستقرار عبر المزيد من التفييئ داخل قطاع لا مجال فيه للمجازفة''، مؤكدا في ذات السياق، على دعم النقابة للإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الاثنين المقبل.

وأشار المكتب، أن ما يعرفه قطاع التعليم من اختلالات بنيوية، ليس إلا نتيجة طبيعية لما وصفتها بـ''الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة في هذا المجال''، والتي كانت آخر حلقة فيها ''الرؤية الاستراتيجية ومشروع قانون الإطار''.

جدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، كانت قد دعت كافة الأساتذة والأستاذات إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري مصحوبا بحمل الشارة الحمراء، يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري، بهدف المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الكونفدرالية دعم الإضراب الوطني التنسيقية الوطنية الأساتذة المتعاقدين

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