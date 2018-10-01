تجار سوق الفواكه والخضر بمدينة تمارة يحتجون على قرار مجلس جماعتهم بتنقيل السوق إلى مدينة بوقنادل ﻿

خلف تصويت المجلس الجماعي لمدينة تمارة ، والذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بأغلبية ساحقة، على قرار يقضي بنقل سوق الجملة للخضر والفواكه المحلي، إلى جماعة بوقنادل، حالة من الاستياء والغضب الشديد.

شوف تيفي:

خلف تصويت المجلس الجماعي لمدينة تمارة ، والذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بأغلبية ساحقة، على قرار يقضي بنقل سوق الجملة للخضر والفواكه المحلي، إلى جماعة بوقنادل، حالة من الاستياء والغضب الشديد.

وأوضح مصدر في اتصال هاتفي لـ''شوف تيفي'' يومه السبت، أن هذا التصويت، جاء تفعيلا لاتفاقية شراكة ترمي إلى إحداث مجمع لتسويق المواد الفلاحية و الغذائية لعمالات الرباط، سلا، الصخيرات، تمارة وإقليم القنيطرة.

كما أفاد مصدرنا أن تجار سوق الخضر والفواكه المحلي، نظموا يوم أمس الجمعة وقفة احتجاجية على قرار تنقيل السوق، بدون تقديم بديل للمنطقة، وهو ما يعتبر تفقيرا لساكنة المنطقة''.

وكشف ذات المصدر أن القرار، خلف حالة تذمر وغضب شديدين، سواء بين مهنيي القطاع أو حتى بين سكان المدينة، سيما أن المئات من الأسر كانت تقتات من هذا المرفق العام، علاوة على أن نقل هذا السوق سيساهم بشكل كبير في رفع سعر الخضر والفواكه بالنسبة للمواطنين، بالنظر إلى المصاريف الإضافية التي ستستخلص من جيوبهم بكل تأكيد، دون الحديث عن تضرر مالية الجماعة بسبب هذا القرار الذي وصف بـ ''الجائر''، بعدما كان السوق يضخ في خزينتها 1.2 مليار سنتيم سنويا.

كما أبرز المصدر أن تجار سوق الخضر والفواكه المحلي سيخوضون وقفة احتجاجية ''كبرى'' على هذا القرار، بمساندة من الساكنة وجميع المتضررين من القرار، يوم الخميس المقبل أمام مقر عمالة تمارة.