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بالصورة..أميرة قطرية تدخل على خط قضية خاشقجي وتصب الزيت على النار

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 22:22 بالصورة..أميرة قطرية تدخل على خط قضية خاشقجي وتصب الزيت على النار | دولي
بالصورة..أميرة قطرية تدخل على خط قضية خاشقجي وتصب الزيت على النار
في تغريدة غير مفهومة، حاولت من خلالها صب الزيت على النار، دافعت الأميرة القطرية مريم آل ثاني، يومه السبت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، عن قناة الجزيرة، وأشارت إلى أن ولي العهد

''شوف تيقي''

في تغريدة غير مفهومة، حاولت من خلالها صب الزيت على النار، دافعت الأميرة القطرية مريم آل ثاني، يومه السبت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، عن قناة الجزيرة، وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بنسلمان قد تكون له علاقة باختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وأشارت الأميرة القطرية إلى أن هناك من حارب قطر، واشترط إسكات قناة الجزيرة، مشددة أن هذه الأخيرة ستبقى منبرا يسرد الوقائع والحقائق الغائبة.

وكتبت مريم آل ثاني في تدوينتها : '' لمثل هذا اليوم حاربوا الجزيرة ووضعوا من ضمن شروط رفع حصار قطر إسكاتها!..قناة الجزيرة شوكة في حلوق الطغاة والمجرمين! ستبقى الجزيرة منبر الإعلام الحر ومنبر سرد الوقائع والحقائق الغائبة عن الشعوب!..الجزيرة باقية وتتمدد!.. اغتيال_جمال_خاشقجي..ولي_العهد_السعودي_قاتل''.

 

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المغرب شوف تيفي جمال خاشقجي مواقع التواصل الاجتماعي الصحافي محمد بن سلمان الجزيرة

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