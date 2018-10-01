فتح بحث قضائي حول شريط فيديو لشخص يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب بالدارالبيضاء ﻿

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت بجدية وبسرعة كبيرة، مع شريط فيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب، وقد فتحت في

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أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت بجدية وبسرعة كبيرة، مع شريط فيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب، وقد فتحت في شأنه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا ومكنت التحريات الأولية من تحديد مكان اقتراف هذا الفعل الإجرامي ويتعلق الأمر بالقرب من السكة الحديدية بمنطقة تابعة لنفوذ أمن عين السبع بالدار البيضاء، لكن لم يثبت تسجيل أي شكاية لدى مصالح الأمن المختصة ترابيا حول هذه القضية.

وبهذا فإن التحريات جارية على قدم وساق من أجل التعرف على مرتكب هذا الفعل الإجرامي بغرض توقيفه وتقديمه أمام العدالة.