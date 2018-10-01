 ســابقة .. حكومة العثماني تطمح لجني عائدات مالية مهمة من الخمور بجميع أصنافها..تفاصيل مثيرة ﻿
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ســابقة .. حكومة العثماني تطمح لجني عائدات مالية مهمة من الخمور بجميع أصنافها..تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 21:23 ســابقة .. حكومة العثماني تطمح لجني عائدات مالية مهمة من الخمور بجميع أصنافها..تفاصيل مثيرة | بوليتيك
ســابقة .. حكومة العثماني تطمح لجني عائدات مالية مهمة من الخمور بجميع أصنافها..تفاصيل مثيرة
في سابقة من نوعها ، تتوقع الحكومة الحالية جني عائدات مالية مهمة من إيرادات بيع واستيراد الخمور والكحول وجميع أصناف الجعة، التي وضعت في جدول مداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة

شوف تيفي

في سابقة من نوعها ، تتوقع الحكومة الحالية جني عائدات مالية مهمة من إيرادات بيع واستيراد الخمور والكحول وجميع أصناف الجعة، التي وضعت في جدول مداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، للسنة المالية 2019.

وحسب وثيقة مشروع قانون مالية 2019، والتي تتوفر شوف تيفي على نسخة منها، فإن الحكومة تعول على إنعاش خزينة الدولة بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، بالنسبة للرسوم المفروضة على الخمور والكحول بـ678.153 مليون درهم، أما بالنسبة للرسوم المفروضة على أنواع الجعة، فتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي المداخيل ما قدره 823.850 مليون درهم.

وكشف مشروع قانون المالية 2019، جدول التوقعات بخصوص المداخيل من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، في ما يخص الخمور والكحول وأنواع الجعة، تتوقع الحكومة تحصيل ما مجموعه 1 مليار و502.700 مليون درهم، كما تتوقع أن تجني من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع أكثر من 11 مليار درهم خلال العام 2019.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثماني الحكومة الخمور قانون المالية

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