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ساكنة تنغير تودع ''ضحية النقل المدرسي'' في جنازة مهيبة وتزيد من رقعة الاحتجاج ''صور''

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 21:16 ساكنة تنغير تودع ضحية النقل المدرسي في جنازة مهيبة وتزيد من رقعة الاحتجاج صور | مجتمع
ساكنة تنغير تودع ''ضحية النقل المدرسي'' في جنازة مهيبة وتزيد من رقعة الاحتجاج ''صور''
ودعت ساكنة إقليم تنغير يوم أمس الجمعة، سيدة سبعينية لقيت حتفها بعد سقوطها من منحدر صخري أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لتلاميذ دوار ''أيت داود'' بجماعة ''إغيل نومكون''

شوف تيفي:أحمد الهلالي

ودعت ساكنة إقليم تنغير يوم أمس الجمعة، سيدة سبعينية لقيت حتفها بعد سقوطها من منحدر صخري أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لتلاميذ دوار ''أيت داود'' بجماعة ''إغيل نومكون'' في موكب جنائزي مهيب امتزجت فيه الدموع بأحاسيس الحكرة والتهميش والحزن بتوديع ما بات يعرف بـ''ضحية النقل المدرسي''.

وشارك في تشييع جثمان الهالكة مئات الأشخاص الذين قدموا من مناطق مختلفة من إقليم تنغير لإلقاء آخر نظرة على من وهبت حياتها للدفاع عن حق أطفال قريتها المنسية بتخوم جبال ''إغيل نومكون'' الذين يضطرون لقطع مسافات تتجاوز 7 كيلومترات ذهابا وإيابا للوصول لحجرات الدرس على حد تعبير أحد المشيعين.

وحمل عدد من المشاركين في تشييع جنازة المسماة ''ف.ي'' البالغة من العمر 71 سنة المسؤولية لمنتخبي ومسؤولي المنطقة الذين واجهوا ملف النقل المدرسي باللامبالاة والتجاهل، مؤكدين أن الجهات المسؤولة بما فيها عمالة الإقليم لو استجابت للملف الذي عمر طويلا لما لقيت ''فاطمة'' حتفها وأصيبت نساء آخريات بالإغماء والجروح.

وكانت السلطات المحلية قد أكدت يوم الأربعاء الماضي وفاة مسنة سبعينية، بعد سقوطها العرضي من أعلى قنطرة على مستوى دوار “إغرم ملولن”، جماعة ''أيت يول'' إقليم تنغير.

 

وكانت الهالكة تشارك مع ساكنة دوار أيت داود، جماعة إغيل نومكون، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، قبل أن تتعثر وتهوي أسفل منحدر صخري، لتوافيها المنية جراء ذلك.

وعلاقة بذات الموضوع مازال إقليم تنغير يشهد توترا واحتقانا بعد وفاة ''ضحية النقل المدرسي'' إذ لم يمضِ إلا يوم واحد فقط على توديعها حتى خرج المئات من سكان دوار آيت إحيا، بجماعة أحصيا بإقليم تنغير في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة زاكورة، حيث قطعوا مسافة تجاوزت 40 كيلومترا للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم المحرومين منه منذ مدة طويلة.

وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية عدد كبير من ساكنة الدوار السالف الذكر إلى جانب تلاميذ من مختلف الأعمار، رافعين شعارات تطالب السلطات المحلية والإقليمية بإيجاد حل لإشكالية النقل المدرسي في القريب العاجل.

وصدحت حناجر المحتجين بعبارات مناهضة لسياسة التماطل التي ينهجها مسؤولو الإقليم تجاه هذا المشكل الذي عمر لمدة طويلة، من قبيل ''هذا عيب هذا عار.. التلاميذ في خطر''، و''سلمية سلمية.. وسيلة النقل اللي بغينا''، وغيرها من الشعارات التي توجه أصابع الاتهام للمسؤولين بالإقليم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تنغير ساكنة تودع ضحية النقل المدرسي التوتر الاحتقان جنازة مهيبة

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