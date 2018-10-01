بسبب تردي وضعية قطاع الصحة وعدم استجابة وزارة الدكالي لمطالبهم .. استقالة 70 طبيبا بالقطاع العام في كل من ورزازات وجهة الشرق ﻿

هي سابقة من نوعها .. فبعد تقديم 40 طبيبا بجهة الشرق الأسبوع الماضي استقالاتهم احتجاجا على تردي وضعية قطاع الصحة، قدم 30 طبيبا بالقطاع العام استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بورزازات .

شوف تيفي: جميلة البزيوي

هي سابقة من نوعها .. فبعد تقديم 40 طبيبا بجهة الشرق الأسبوع الماضي استقالاتهم احتجاجا على تردي وضعية قطاع الصحة، قدم 30 طبيبا بالقطاع العام استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بورزازات .

الاستقالة هي خطوة احتجاجية تندرج ضمن سياق استمرارية المعركة النضالية التي تبناها المجلس الوطني للنقابة من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي.

وكان المجلس الوطني للنقابة سبق و أن أودع ملفا مطلبيا مستعجلا بين يدي أنس الدكالي، وزير الصحة خلال الزيارة التفقدية التي قادته لإقليم ورزازات، وتتضمن مرافعات من أجل تسوية وضعية الأطباء بالقطاع العام، بما فيها مشكل معادلة الدكتوراه، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية بالإقليم، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل بالمركب الجراحي لمستشفى سيدي حساين ومستشفى بوكافر مشددا على أن الوزارة الوصية ما زالت تتماطل في التعامل الجدي مع الملف المطلبي الذي وصفته بالمعقول، مما حتم الخطوات النضالية التصعيدية.

من جهة أخرى ، عقد أنس الدكالي، وزير الصحة، جلسة حوار مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بعدما لوح الأطباء المنخرطون فيها بالهجرة وتقديم ''استقالة جماعية'' من مختلف المستشفيات العمومية، في محاولة منه لنزع فتيل التوتر.

وكان وزير الصحة قد وعد نقابة أطباء القطاع العام بضرورة استمرار المفاوضات الثنائية في الفترة المقبلة، قصد الحسم في جميع النقاط المطروحة ضمن العرض الاجتماعي. وفي المقابل، أبرز قيادي نقابي أن المفاوضات التي دعت إليها وزارة الصحة تأتي تحت ضغط الإضراب الوطني الذي خاضته نقابة أطباء القطاع العام.