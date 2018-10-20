انطلاق الحملة التحسيسية للأمن المدرسي بتيزنيت ''صور'' ﻿

شوف تيفي:أحمد الهلالي انطلقت يوم أمس النسخة السابعة من الحملة التحسيسية للأمن بالوسط المدرسي بالثانوية الإعدادية ''ابن رشد'' بتيزنيت والتي تؤطرها عناصر من الشرطة بالمنطقة الأمنية بالمدينة ذاتها،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انطلقت يوم أمس النسخة السابعة من الحملة التحسيسية للأمن بالوسط المدرسي بالثانوية الإعدادية ''ابن رشد'' بتيزنيت والتي تؤطرها عناصر من الشرطة بالمنطقة الأمنية بالمدينة ذاتها، لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية؛ وهي المبادرة التي جاءت تنفيذا لاتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، وتهدف إلى تنمية روح المواطنة والتربية على السلوك المدني في أوساط التلميذات والتلاميذ، وتحسيسهم بالمخاطر التي يمكن أن تعترضهم وسبل الوقاية منها.

وأشرف ''إبراهيم إضرضار''، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بعد زوال أمس، على إعطاء انطلاق اللقاءات التواصلية والتحسيسية في صفوف المتمدرسين، والرامية إلى تأمين وحماية فضاءات المؤسسات التعليمية ومحاربة السلوكات المشينة داخل الوسط المدرسي، حيث ألقى كلمة بالمناسبة أبرز من خلالها السياقات التي جاءت فيها هذه الحملة، والأهداف التي تروم تحقيقها، والإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاحها بفضل تضافر جهود كافة الشركاء والمتدخلين.

وحضر هذا اللقاء الذي أقيم بالثانوية الإعدادية ''ابن رشد'' إلى جانب المدير الاقليمي للتعليم بتيزنيت عدد من رؤساء الأقسام بالمديرية الإقليمية، وممثلين عن المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، والوقاية المدنية ومجموعة من المسؤولين الأمنيين بالمنطقة الأمنية بتيزنيت.

وتمحورت مواضيع اللقاء التحسيسي الأول برسم الموسم الدراسي الجاري حول العنف المدرسي وسبل التصدي الاستباقي له، وأطره ضابط الأمن ''حسن الروكي''، بمساعدة ''إبراهيم أزكاغ''، مقدم شرطة رئيس مصلحة الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية لتزنيت، واستفاد منه تلاميذ وتلميذات مستوى السنة الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية ''ابن رشد''، ومن المنتظر أن يستفيد منها عدد هائل من التلاميذ المتمدرسين بمختلف الإعداديات بذات المدينة، كما كان الأمر في النسخة الماضية للحملة، والتي استفاد منها قرابة 140.000 تلميذ وتلميذة بمؤسسات تيزنيت، بالإضافة إلى الحصص الموجهة لجمعيات الأمهات والآباء.

جدير بالذكر أن هذه الحملة انطلقت أيضا بمدينة أكادير قبل أسابيع واستفاد منها عدد من تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي وذلك بهدف توعيتهم وتحسيسهم بعدد من الظواهر المشينة التي تنتشر في الوسط المدرسي، والتي تؤثر على السير الطبيعي للمنظومة التربوية، وتفسد العلاقات التواصلية بين مكوناتها، كتفشي العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، وظهور سلوكات إجرامية بالفضاءات الداخلية للمؤسسات أو بمحيطها الخارجي، والتي تهدد الأمن التربوي وسلامة المتعلمين.