خلاف السنوات الماضية .. مشروع مالية 2019 يخصص ميزانية ضخمة للدفاع والتسلح ﻿

قرر المغرب من خلال مشروع مالية عام 2019 الرفع من ميزانية التسلح خلال العام المقبل، حيث كشف عن تخصيص المغرب لميزانية ضخمة للدفاع والتسلح.

شوف تيفي

قرر المغرب من خلال مشروع مالية عام 2019 الرفع من ميزانية التسلح خلال العام المقبل، حيث كشف عن تخصيص المغرب لميزانية ضخمة للدفاع والتسلح.

وحسب نسخة المشروع الذي اطلعت عليه ''شوف تيفي'' فقد رفعت الحكومة من الميزانية المخصصة للدفاع بثلاثة أضعاف، لتقترب لأول مرة من 100 مليار درهم.

و تظهر المادة 48 من مشروع قانون المالية، تخصيص أزيد من 96 مليار درهم أي حوالي 10 مليار دولار كميزانية للدفاع ضمن قانون المالية لسنة 2019.

يُـــــشار أن الميزانية المخصصة للدفاع كانت خلال السنوات الأخيرة لا تزيد عن 3,4 مليار دولار ليرفعها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة بثلاثة أضعاف.