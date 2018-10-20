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صـدمة وبالوثائق.. الأسباب الحقيقية لسُقوط جزء من قنطرة بالطريق السيار بالبيضاء..(تفاصيل حصرية)

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 19:40 صـدمة وبالوثائق.. الأسباب الحقيقية لسُقوط جزء من قنطرة بالطريق السيار بالبيضاء..(تفاصيل حصرية) | حوادث و حقوق
صـدمة وبالوثائق.. الأسباب الحقيقية لسُقوط جزء من قنطرة بالطريق السيار بالبيضاء..(تفاصيل حصرية)
علمــت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه سبق لمصالح عمالة الدار البيضاء أن طلبت، منذ بداية شهر فبراير 2017، بصفة استعجالية من شركة ''دوكا ماروك'' أن تتدخل فورا لتدعيم قنطرة على الطريق السيار المدني في الدار

شوف تيفي : محـمد القاسمي

علمــت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه سبق لمصالح عمالة الدار البيضاء أن طلبت، منذ بداية شهر فبراير 2017، بصفة استعجالية من شركة ''دوكا ماروك'' أن تتدخل فورا لتدعيم قنطرة على الطريق السيار المدني في الدار البيضاء قرب منطقة الإدريسية والأخرى التي تبعد عنها بـ 200 متر تقريبا .

وأضــافت مصادرنا أن القنطرة المذكورة اصطدمت بها شاحنة و كسرت كليا واحدة من دعائمها الأساسية، وهو ما فطنت له مصالح عمالة الدار البيضاء في حينه ، ولأجـل ذلك دفعت وزارة الداخلية مبلغ كراء شهريا من ميزانية الطوارئ لـشركة ''دوكا ماروك''.

وحسب معلومات تتوفر عليها ''شوف تيفي'' فــإن وزارة الداخلية بقيت تدفع مبلغ كراء شهري مقابل خدمة التدعيم و الصيانة الشهرية حتى إيجاد حل نهائي إلا أنه و خلال عام 2018 أغلقت شركة دوكا المغرب فروع عملياتها بالمغرب تاركة مكتبا صغيرا دون معدات الصيانة بالدار البيضاء، مغيرة مسيرها الأول بصفته مهندسا محلفا اختصاصيا في القناطر، الذي حاول مرارا إنذار السلطات،خصوصا عندما أدرك أن دوكا المغرب على وشك إغلاق مكاتبها في المملكة ...

وأمام هذا الواقع فقد تسقط القنطرة المدعمة،لاقـــدر الله، في أي وقت كون ركيزتها المدعمة (مؤقتا) ، ولاسيما وأنه قد مر عليها زمن دون متابعة تقنية للشركة التي وضعتها، و هذه الفاجعة التي وقعت ليلة أمس بسقوط جزء من القنطرة الموجودة على الطريق السيار قرب الإدريسية بالبيضاء قد تقع في وقت لاحق بما هو أفجع و الانهيار سيكون كليا لا جزئيا، تضيف مصادرنا.

وجـــدير بالذكـــر أن الطرق السيارة بالمغرب لا زالت تحصد المزيد من الضحايا كل يوم ، غير أن السبب هذه المرة ليس اصطدام سيارة بأخرى و إنما بسبب سقوط جزء من أعلى القنطرة نفسها وهو ما يسائل العديد من الجهات التي تتحمل المسؤولية وتتوفر على ميزانيات ضخمة مخصصة لذلك... 

 

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شوف تيفي القناطر الدار البيضاء الطريق السيار الأسباب الحقيقة دوكا ماروك الإدريسية

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