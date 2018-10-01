بسبب ''مول الفران''.. اعتقال عضو جماعي و شقيقته لمتاجرتهما في الدقيق المدعم بالصويرة ﻿

في إطار العمليات النوعية التي يقوم بها عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، تمكن درك سرية ثلاثاء الحنشان يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر من اعتقال عضو جماعي بالمجلس الجماعي لجماعة الحنشان وبرفقته شقيقته،

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

في إطار العمليات النوعية التي يقوم بها عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، تمكن درك سرية ثلاثاء الحنشان يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر من اعتقال عضو جماعي بالمجلس الجماعي لجماعة الحنشان وبرفقته شقيقته، بحي الزاوية بنفس الجماعة للتسويق و الاتجار في الدقيق المدعم الموجه للجماعة.

وأكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي''، أن عناصر الدرك الملكي أوقفت المعنيين بعد شكاية من صاحب فرن اعتاد تسلم كميات مهمة من الدقيق المدعم، إلى أنه وفي آخر مرة لم يتوصل بالكمية المتفق عليها مع الموقوفين لأسباب مجهولة، قبل أن تتحرك عناصر السرية و تعتقل العضو و شقيقته بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة.

وأفادت نفس المصادر، أنه تم اقتياد الموقوفين من أجل تعميق البحث معهما، و الاستماع إليهما في محضر رسمي قبل وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما للعدالة.