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بالصور: حارس ''الأسود'' يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ ''شوف سبور'' ماوقع

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 18:32 بالصور: حارس الأسود يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ شوف سبور ماوقع | حوادث و حقوق
بالصور: حارس ''الأسود'' يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ ''شوف سبور'' ماوقع
أكد أمين الدغمي، رئيس القطب الطبي بأكادمية الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، في تصريح حصري خص به قناة ''شوف سبور'' أن محمد أمسيف، حارس عرين الفريق تعرض لحادثة سير صباح يومه السبت بمدينة الرباط،

شوف سبور: محمد بوحتة

أكد أمين الدغمي، رئيس القطب الطبي بأكادمية الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، في تصريح حصري خص به قناة ''شوف سبور'' أن محمد أمسيف، حارس عرين الفريق تعرض لحادثة سير صباح يومه السبت بمدينة الرباط، عندما كان في طريقه إلى مركز تداريب النادي بحي الفتح.

وأضاف المسؤول نفسه، أن الطاقم الطبي للفريق أجرى للحارس ''أمسيف'' مجموعة من الفحوصات الطبية وتبين أنه في حالة صحية جيدة، مبرزا أن الأضرار المادية للحادثة كانت أكثر من الأضرار الجسدية، سيما بعد أن اصطدمت سيارته الفاخرة بثلاث سيارات كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وتابع الدغمي في التصريح ذاته، أن الطاقم الطبي للفريق اتخذ قرارا بتنسيق مع الإطار الوطني وليد الركراكي، مدرب الفريق بخصوص عدم مشاركة الحارس محمد أمسيف، في لقاء الغد الذي سيجمع بين فريق الفتح الرباطي ونادي سريع وادي زم، برسم الجولة الخامسة لحساب منافسات البطولة الاحترافية ''اتصالات المغرب''.

وأكمل المتحدث نفسه، أن الفريق قرر إبعاد الحارس أمسيف عن اللقاء المذكور بسبب تعرضه لصدمة نفسية، ومنحه بعض الوقت من أجل الخلود للراحة، مبرزا أنه غادر مركز النادي صباح اليوم متوجها نحو مقر الشرطة للاستماع إليه بخصوص الحادثة التي تسبب فيها، وبعدها غادر إلى منزله.

تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي محمد أمسيف، كان قد وقع صيف سنة 2017 في صفوف نادي الفتح الرياضي الرباطي لموسمين كرويين قادما إليه من فريق اتحاد طنجة في صفقة انتقال حر.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محمد أمسيف الفتح الرباطي حادثة سير

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