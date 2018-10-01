أكاديمية التعليم توضح حقيقة ''أستاذ يصور مقاطع جنسية لتلميذات'' ﻿

أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة أنها وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بادرت إلى تشكيل لجنة وإيفادها إلى مؤسسة تعليمية نسبت لها

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أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة أنها وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بادرت إلى تشكيل لجنة وإيفادها إلى مؤسسة تعليمية نسبت لها وسائل إعلام ما أسمتها ''فضيحة جنسية''.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها يومه السبت، أنه ''لا علاقة لثانوية المسيرة الخضراء التأهيلية الكائنة في مدينة القنيطرة بالمقالات المنشورة''، مشيرة إلى أن الصور الواردة في المقال ''لا تعني أي تلميذة أو موظفة، لا بالمؤسسة المذكورة، ولا بالمؤسسات التعليمية في الإقليم''.

وأبرز المصدر ذاته بأن ''البنيات الإدارية المكلفة بالتدبير لم يسبق لها أن تلقت، لا محليا ولا إقليميا ولا جهويا ولا مركزيا، أي شكاية من التلميذات أو من أوليائهن أو من الموظفات في هذا الموضوع''.