 إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط ﻿
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إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 18:06 إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط | مجتمع
إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليات متفرقة خلال الـ 48 ساعة الماضية، من إحباط تهريب كمية مهمة من العطور والأجهزة الإلكترونية وساعة فاخرة، إلى جانب حجز سيارة بوثائق مزورة.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليات متفرقة خلال الـ 48 ساعة الماضية، من إحباط تهريب كمية مهمة من العطور والأجهزة الإلكترونية وساعة فاخرة، إلى جانب حجز سيارة بوثائق مزورة.

وتمكنت عناصر الجمارك، خلال عملية أولى، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، من حجز 1003 قارورة عطر من مختلف العلامات التجارية على متن سيارة مرقمة بالخارج كان أحد المسافرين ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما قامت عناصر الجمارك وفق ذات البلاغ، بضبط ساعة يدوية فاخرة سويسرية الصنع، تصل قيمتها إلى 33 ألف أورو، كان أحد المواطنين المغاربة يحاول إدخالها مخفية بين أمتعته على متن سيارة مرقمة بالمغرب دون التصريح وأداء رسوم الجمارك.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك تمكنت أيضا من حجز 13 هاتفا ذكيا وحاسوبين لوحيين لدى مغربي مقيم بالخارج كان قادما على متن رحلة بحرية من جنوب إسبانيا.

وفي عملية رابعة، أبرز المصدر نفسه أن عناصر الجمارك قامت بحجز سيارة تحمل وثائق مزورة كان أحد المهاجرين من دول جنوب الصحراء والمقيم بإسبانيا يحاول إدخالها إلى التراب الوطني، موضحا أنه تم تقديم المعني بالأمر إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث في القضية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إحباط تهريب كمية العطور ساعة فاخرة سيارة وثائق مزورة ميناء طنجة المتوسط

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