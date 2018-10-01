بعد جريمة ''السفاح''..جريمة قتل بشعة أخرى تهز المحمدية ﻿

بعد ساعات فقط من جريمة ''السفاح''، اهتز حي النصر بمدينة المحمدية، في الساعات الأولى من يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها قاصر، تلقى طعنات مميتة، وجهها له صديقه عقب وقوع شجار بينهما.

''شوف تيفي''

بعد ساعات فقط من جريمة ''السفاح''، اهتز حي النصر بمدينة المحمدية، في الساعات الأولى من يومه السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها قاصر، تلقى طعنات مميتة، وجهها له صديقه عقب وقوع شجار بينهما.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن خلافا، وقع بين الصديقين البالغين من العمر 17 سنة، ليقدم المتورط في هذا الفعل الإجرامي، على توجيه طعنات مميتة للضحية خاصة على مستوى القلب، ليسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الضحية، تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، بينما قامت المصالح الأمنية مباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع بإيقاف القاصر.