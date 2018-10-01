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رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 17:03 رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة
أسفرت العمليات الأمنية التى باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، أول أمس الخميس، عن توقيف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 220 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية.

شوف تيفي:

أسفرت العمليات الأمنية التى باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، أول أمس الخميس، عن توقيف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 220 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية.

وكشف بلاغ صادر عن ولاية أمن وجدة، توصلت به ''شوف تيفي'' يومه السبت، أنها تمكنت من توقيف 30 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة في حقهم للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة.

كما أوضح ذات البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من حجز 21 قرصا طبيا مخدرا، وثلاثة كيوغرامات من مخدر الشيرا، و1351 قنينة خمر معدة للبيع بدون رخصة، و490 أنبوبا من لصاق السيليسيون، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، و10 هواتف نقالة، وثمانية مركبات متحصلة أو استعملت في تسهيل ارتكاب جرائم علاوة على 642 وحدة من الحقن والأدوية المهربة.

وأبرز المصدر، أن شرطة المرور باشرت عمليات أمنية مكثفة خلال نفس الفترة أسفرت عن ضبط 288 مخالفة لأحكام مدونة السير، وعملت على إيداع 23 مركبة بالمحجز البلدي لمخالفتها المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأشار البلاغ أن هذه الحصيلة تندرج في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية خاصة تلك المقرونة بالعنف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي إيقاف جنايات جنح مدينة وجدة

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