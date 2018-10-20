سكان تجزئة سعادة 2 بالمحاميد يشتكون غبن و حيف عمدة مراكش بسبب تبليط تجزئة ﻿

تقدمت جمعية سعادة 2 للتنمية و التعاون، من خلال مراسلتين منذ أكتوبر من سنة 2015 و 2016، لرئيس المجلس الجماعي بمدينة مراكش ورئيس مقاطعة المنارة تتوفر ''شوف تيفي'' على نسختين منهما، بطلب تبليط أزقة تجزئة

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

تقدمت جمعية سعادة 2 للتنمية و التعاون، من خلال مراسلتين منذ أكتوبر من سنة 2015 و 2016، لرئيس المجلس الجماعي بمدينة مراكش ورئيس مقاطعة المنارة تتوفر ''شوف تيفي'' على نسختين منهما، بطلب تبليط أزقة تجزئة سعادة 2 بالمحاميد، بعد أن استفادت من عملية تبليط أحياء مجاورة رغم أن التجزئة هي الأقدم في المنطقة.

وطالبت الجمعية من رئيس المجلس الجماعي بمدينة مراكش المنتمي لحزب العدالة و التنمية، تحقيق مبتغى الساكنة الذي يندرج ضمن برنامج تأهيل منطقة المحاميد كجزء من برنامج مراكش الحاضرة المتجددة.

وأشارت المراسلتان إلى أن الحي يعتبر من بين أقدم الأحياء بمنطقة المحاميد التابعة لمقاطعة المنارة، إذ بات يشكو من كثرة الغبار و تكليف شركة خاصة في إعادة قنوات الصرف الصحي و التي خلفت وراءها الحي في حالة يرثى لها، مما زاد معه من معاناة الساكنة التي تشكو من عدة مشاكل متعلقة بمصالحها.

وشددت المراسلة على أن الساكنة وفي ظل التماطل بتسريع عملية تبليط الحي، أصبحت تشعر بالغبن و الحيف تجاه مطلبها المتكرر.



لهذه الأسباب مجتمعة فإن الساكنة لا تزال تنتظر بفارغ الصبر أن تتحرك المصالح المعنية من أجل الاستجابة لمطالبهم التي طال انتظارها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بغية تحقيقها.