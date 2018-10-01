 عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: حارس الأسود يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ شوف سبور ماوقع | حوادث و حقوق

بالصور: حارس ''الأسود'' يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ ''شوف سبور'' ماوقع

أكاديمية التعليم توضح حقيقة أستاذ يصور مقاطع جنسية لتلميذات | مجتمع

أكاديمية التعليم توضح حقيقة ''أستاذ يصور مقاطع جنسية لتلميذات''

إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط | مجتمع

إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط

صادم وبالفيديو.. حالة كارثية يعيشها نزلاء خيرية رأس الماء بفاس.. فينكم آلمسؤولين..؟ | بووز

صادم وبالفيديو.. حالة كارثية يعيشها نزلاء خيرية رأس الماء بفاس.. فينكم آلمسؤولين..؟

بعد جريمة السفاح..جريمة قتل بشعة أخرى تهز المحمدية | حوادث و حقوق

بعد جريمة ''السفاح''..جريمة قتل بشعة أخرى تهز المحمدية

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة

سكان تجزئة سعادة 2 بالمحاميد يشتكون غبن و حيف عمدة مراكش بسبب تبليط تجزئة | مجتمع

سكان تجزئة سعادة 2 بالمحاميد يشتكون غبن و حيف عمدة مراكش بسبب تبليط تجزئة

عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة

بلغة الأرقام .. مبالغ مالية ضخمة لعدد من الوزارات ومؤسسة رئيس الحكومة .. إليكم التفاصيل | بوليتيك

بلغة الأرقام .. مبالغ مالية ضخمة لعدد من الوزارات ومؤسسة رئيس الحكومة .. إليكم التفاصيل

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 16:38 عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة | حوادث و حقوق
عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن شابا في الثلاثينيات من عمره، أقدم ،قبل قليل من يومه السبت، على حرق نفسه بصب البنزين على جسمه بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن شابا في الثلاثينيات من عمره، أقدم ،قبل قليل من يومه السبت، على حرق نفسه بصب البنزين على جسمه بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الساكنة تدخلت بشكل فوري لإنقاذ حياته، حيث حلت على الفور مصالح الدرك الملكي، لنقله على الفور إلى مستشفى سيدي محمد بن عبد الله لتلقي العلاجات المستعجلة.

وأكدت نفس المصادر، أن الأسباب لازالت مجهولة لإقدام الشاب على إحراق نفسه، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتافتاشت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ظروف و ملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصويرة إضرام النار شاب أسباب مجهولة جماعة تفتاشت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: حارس الأسود يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ شوف سبور ماوقع | حوادث و حقوق

بالصور: حارس ''الأسود'' يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ ''شوف سبور'' ماوقع

بعد جريمة السفاح..جريمة قتل بشعة أخرى تهز المحمدية | حوادث و حقوق

بعد جريمة ''السفاح''..جريمة قتل بشعة أخرى تهز المحمدية

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 250 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة بمدينة وجدة

أمن أكادير يضع حدا لنشاط عصابة ولد العجل الخطيرة بحي بنسركاو ...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يضع حدا لنشاط عصابة ''ولد العجل'' الخطيرة بحي بنسركاو ...تفاصيل خاصة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات مؤثرة..آباء لاعبي المنتخب المغربي لقصار القامة فخورون بأبنائهم قبل كوبا أمريكا | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

تصريحات مؤثرة..آباء لاعبي المنتخب المغربي لقصار القامة فخورون بأبنائهم قبل ''كوبا أمريكا''

بالدموع..شوفو أول تصريح للتلميذ اللي شرملوه أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة | خارج البلاطو

بالدموع..شوفو أول تصريح للتلميذ اللي شرملوه أمام مؤسسة تعليمية بالقنيطرة

بدعم من لقجع...بعثة المنتخب المغربي لقصار القامة تغادر أرض الوطن صوب الأرجنتين للمشاركة بكوبا أمريكا | خارج البلاطو

بدعم من لقجع...بعثة المنتخب المغربي لقصار القامة تغادر أرض الوطن صوب الأرجنتين للمشاركة بكوبا أمريكا

تصريح مثير للراقصة نور: كنعاني من التحرش الجنسي..والنساء مهددات بالاغتصاب والكريساج | خارج البلاطو

تصريح مثير للراقصة نور: ''كنعاني من التحرش الجنسي..والنساء مهددات بالاغتصاب والكريساج''

﻿

آخر المستجدات

بالصور: حارس الأسود يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ شوف سبور ماوقع | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

بالصور: حارس ''الأسود'' يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ ''شوف سبور'' ماوقع

أكاديمية التعليم توضح حقيقة أستاذ يصور مقاطع جنسية لتلميذات | مجتمع

أكاديمية التعليم توضح حقيقة ''أستاذ يصور مقاطع جنسية لتلميذات''

إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط | مجتمع

إحباط عملية تهريب كمية مهمة من العطور وساعة فاخرة وسيارة بوثائق مزورة بميناء طنجة المتوسط

صادم وبالفيديو.. حالة كارثية يعيشها نزلاء خيرية رأس الماء بفاس.. فينكم آلمسؤولين..؟ | بووز

صادم وبالفيديو.. حالة كارثية يعيشها نزلاء خيرية رأس الماء بفاس.. فينكم آلمسؤولين..؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.