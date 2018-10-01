عاجل.. شاب ثلاثيني يضرم النار في جسده بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن شابا في الثلاثينيات من عمره، أقدم ،قبل قليل من يومه السبت، على حرق نفسه بصب البنزين على جسمه بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن شابا في الثلاثينيات من عمره، أقدم ،قبل قليل من يومه السبت، على حرق نفسه بصب البنزين على جسمه بجماعة تفتاشت إقليم الصويرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الساكنة تدخلت بشكل فوري لإنقاذ حياته، حيث حلت على الفور مصالح الدرك الملكي، لنقله على الفور إلى مستشفى سيدي محمد بن عبد الله لتلقي العلاجات المستعجلة.

وأكدت نفس المصادر، أن الأسباب لازالت مجهولة لإقدام الشاب على إحراق نفسه، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتافتاشت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ظروف و ملابسات الحادث.