بلغة الأرقام .. مبالغ مالية ضخمة لعدد من الوزارات ومؤسسة رئيس الحكومة .. إليكم التفاصيل ﻿

تضمن مشروع مالية 2019 أرقام ومبالغ مالية ضخمة تم تخصيصها لعدد من الوزارات ومؤسسة رئيس الحكومة ومخصصات احتياطية ونفقات التسيير لأغلب الوزارت والمؤسسات الحكومية.

شوف تيفي

تضمن مشروع مالية 2019 أرقام ومبالغ مالية ضخمة تم تخصيصها لعدد من الوزارات ومؤسسة رئيس الحكومة ومخصصات احتياطية ونفقات التسيير لأغلب الوزارت والمؤسسات الحكومية.

وحسب مشروع قانون المالية الذي اطلعت عليه '' شوف تيفي'' وتتوفر على نسخة منه، فقد تم تخصيص مبلغ 98.534.000 درهم لأعوان رئيس الحكومة، و603.224.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة لمؤسسة رئاسة الحكومة.

وتم رصد مبلغ 347.181.000 درهم لموظفي وأعوان مجلس النواب، و69.200.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للغرفة الأولى للبرلمان.

وزاد قانون المالية لسنة 2019، بخصوص مجلس المستشارين، أنه تم رصد مبلغ 233.215.000 درهم للأعوان والموظفين. كما خصص مبلغ 45.000.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وخصص مبلغ 2.197.919.000 درهم لموظفي وأعوان وزارة الخارجية، ومبلغ 1.408.000.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وبالنسبة لوزارة الداخلية تم تخصيص مبلغ 20.935.943.00 درهم على مستوى مصاريف الموظفين والأعوان، وحصلت على 3.830.280.000 درهم بخصوص المعدات والنفقات المختلفة.

وخصص لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ 658.146.000 درهم لتدبير أمور الموظفين والأعوان، ومبلغ 2.625.971.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وبخصوص إدارة الدفاع الوطني، تم تخصيص مبلغ 24.330.083.000 درهم للموظفين والأعوان، ثم مبلغ 6.051.510.000 درهم لفائدة المعدات والنفقات المختلفة.

وأعطي لوزارة الشغل والإدماج المهني 184.519.00 درهم من أجل الموظفين والأعوان، و324.320.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وخصص مبلغ 8.581.249.000 درهم لموظفي وأعوان وزارة الصحة، كما منحت للمعدات والنفقات المختلفة للوزارة ذاتها مبلغ 4.500.000.000 درهم.

كما خصص مبلغ 3.700.000.000 درهم للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ومبلغ نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة في 215.618.339.000 درهم.