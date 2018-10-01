حصري: القضية غادية وتكبر.. اعتقال أصحاب شركة مطحنة بالصويرة وحجز 30 طنا من الدقيق الفاسد معد للاستهلاك ﻿

كشفت مصادر موثوقة لـ ''شوف تيفي''، أن فرقة خاصة من المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الصويرة، أوقفت أمس الجمعة مسؤولين بإحدى شركات مطاحن الدقيق والموجودة بمدينة الصويرة، بعد حجز أكثر من 30 طنا من

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر موثوقة لـ ''شوف تيفي''، أن فرقة خاصة من المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الصويرة، أوقفت أمس الجمعة مسؤولين بإحدى شركات مطاحن الدقيق والموجودة بمدينة الصويرة، بعد حجز أكثر من 30 طنا من الدقيق الفاسد والمنتهي الصلاحية ثم خلطه بدقيق معد للبيع.

وأكدت مصادر ذاتها، أن التحقيقات المعمقة لازالت مستمرة مع مستخدمين بالشركة المذكورة، و التي دأبت على نقل الدقيق المدعم الفاسد إلى المطحنة قصد إعادة تدويره وإضافة دقيق منتوج جديد للفاسد، قبل عرضه بالأسواق.

وأضافت نفس المصادر، أن القضية قد تكشف عن خيوط جديدة في تورط أشخاص آخرين في العملية والتي استأثرت باهتمام الرأي العام بمدينة الصويرة، في انتظار فك خطوط القضية الأولى من نوعها بالإقليم.