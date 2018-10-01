أمن أكادير يضع حدا لنشاط عصابة ''ولد العجل'' الخطيرة بحي بنسركاو ...تفاصيل خاصة ﻿

وضعت مصالح الأمن بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر، حدا لنشاط عصابة وصفت بالخطيرة مكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في السرقة والاتجار في

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وضعت مصالح الأمن بمدينة أكادير، مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر، حدا لنشاط عصابة وصفت بالخطيرة مكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في السرقة والاتجار في المخدرات.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي''، أن توقيف المشتبه بهم جاء بعد عملية رصد وتتبع لتحركاتهم، حيث باغثتهم عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية مدعومة بفرقة الدراجين، على مستوى حي بنسركاو، و تم ضبطهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة يستعملونها في مهاجمة ضحاياهم.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن إخضاع الموقوفين الثلاثة للتنقيط كشف عن كون زعيمهم الملقب بـ ''ولد العجل'' مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث محلية ووطنية، تتعلق بالإتجار في المخدرات والسرقة، بينما يشكل المشتبه به الثاني موضوع 6 مذكرات بحث من أجل الاتجار في المخدرات صادرة عن أمن بيوكرى ومصالح الدرك الملكي بأكادير، فيما الموقوف الثالث كان يجري البحث عنه من طرف أمن بيوكرى بموجب مذكرتين، من أجل الجنحة نفسها.

وأضافت ذات المصادر، أن عمليات التفتيش التي خضعوا لها أسفرت عن حجز عدة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف، وهواتف نقالة، بالإضافة إلى قنينة تحتوي على سائل حمضي حارق.

وأحيل الموقوفون على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب لهم قبل تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير بتهم تتعلق بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة.

يشار أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات الأمنية المكثفة التي تباشرها مصالح الأمن لتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر مكافحة الجريمة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم عبر ربوع تراب أكادير الكبير وتحت الإشراف الفعلي لوالي الأمن.