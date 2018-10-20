فيديو جد صادم يهز المغاربة..ذئب بشري عرا صاحبتو وصورها بالتليفون والفيديو انتشر ﻿

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه السبت، بتداول مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله شابة عارية وهي تذرف الدموع خلال قيام شاب يبدو أنها على علاقة به وهو يرغمها على الاعتراف بحبها له.

''شوف تيفي''

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه السبت، بتداول مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله شابة عارية وهي تذرف الدموع خلال قيام شاب يبدو أنها على علاقة به وهو يرغمها على الاعتراف بحبها له.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان الشابة العارية خائفة، بينما يقوم مصور الفيديو بإرغامها على الاعتراف بحبها له، قبل أن يعمد إلى إمساك مناطق حساسة بجسدها لتذرف الدموع بحرارة وهي تقول: ''كنبغيك بزاف أفؤاد غير خليني نلبس حوايجي..''.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل المغاربة، حيث طالب الجميع بضرورة إيقاف هذا الشخص الذي تم وصفه بـ ''الذئب البشري''، معبرين في الوقت نفسه عن صدمتهم الشديدة من الطريقة الانتقامية التي قام من خلالها هذا الشخص بتصوير عشيقته لتشويه سمعتها.

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