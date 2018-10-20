فضيحة .. تشريد وتجويع 600 أسرة بتمارة والسبب ترحيل سوق الجملة لبوقنادل ﻿

وافق المجلس الجماعي لمدينة تمارة خلال الجلسة الأخيرة من دورة أكتوبر أمس الجمعة برئاسة حزب البيجدي على نقل سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه لبوقنادل في تحدٍ صارخ للحق في العيش بالنسبة لأكثر من 600 أسرة

شوف تيفي: جمال العظام

وافق المجلس الجماعي لمدينة تمارة خلال الجلسة الأخيرة من دورة أكتوبر أمس الجمعة برئاسة حزب البيجدي على نقل سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه لبوقنادل في تحدٍ صارخ للحق في العيش بالنسبة لأكثر من 600 أسرة تشتغل بعدد من المرافق بالسوق والذي يتواجد بمحاذاة حي النصر الذي يعيش وضعا اجتماعيا كارثيا نتيجة التهميش والإقصاء الذي طاله منذ سنوات.





ترحيل هذا السوق سيشكل ضربة موجعة لساكنة تمارة عموما بحكم غياب مراكز تجارية وأسواق منظمة لبيع الخضر والفواكه مما سيضطر معه المواطن إلى الانتقال لبوقنادل لاقتناء حاجياته، والغريب في الأمر كذلك حسب تصريحات المتضررين لشوف تيفي هو أن البقعة الأرضية التي يتواجد عليها السوق بتمارة باعتها الجماعة للخواص لتشيبد إقامة سكنية عليها وهذا ما استنكره الجميع مطالبين بضرورة إحداث جوطية منظمة مختلطة المبيعات بنفس المكان، مهددين في نفس الوقت بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام مقر الجماعة.