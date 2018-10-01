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عاجل..انهيار سقف سوق شعبي وإصابة نساء بجروح خطيرة بالبيضاء+فيديو

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 15:22 عاجل..انهيار سقف سوق شعبي وإصابة نساء بجروح خطيرة بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..انهيار سقف سوق شعبي وإصابة نساء بجروح خطيرة بالبيضاء+فيديو
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سوق طارق بحي البرنوصي بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه السبت، وقوع حادثة جد مروعة، تتمثل في انهيار سقف إسمنتي، ما تسبب في إصابة أربعة نساء بجروح خطيرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سوق طارق بحي البرنوصي بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه السبت، وقوع حادثة جد مروعة، تتمثل في انهيار سقف إسمنتي، ما تسبب في إصابة أربعة نساء بجروح خطيرة.



وأكد المصدر ذاته أن السقف انهار فجأة ودون سابق إنذار، ما تسبب في إصابة أربعة نساء، تم انتشالهم من تحت الأنقاض من طرف عناصر الوقاية المدنية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، بينما تم نقل المصابات على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي طارق البرنوصي البيضاء المصالح الأمنية

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