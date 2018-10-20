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وقفة احتجاجية لسائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه أمام سوق الجملة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

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وقفة احتجاجية لسائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه أمام سوق الجملة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 12:57 وقفة احتجاجية لسائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه أمام سوق الجملة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
وقفة احتجاجية لسائقي شاحنات نقل الخضر والفواكه أمام سوق الجملة بالدار البيضاء
خاض سائقو شاحنات نقل الخضر والفواكه، ليلة الجمعة السبت، وقفة احتجاجية أمام سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

خاض سائقو شاحنات نقل الخضر والفواكه، ليلة الجمعة السبت، وقفة احتجاجية أمام سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء.

وكشف سائقو الشاحنات المحتجين أمام سوق الجملة، وفق ما تداولته مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه السبت، أن خطوتهم التصعيدية هذه تأتي احتجاجا على ارتفاع ثمن الكازوال، وتسعيرة الطريق السيار.

وتأتي هذه الوقفة استمرارا للوقفة التي خاضها سائقو الشاحنات، ليلة الأربعاء الماضي أمام باب سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وذلك للتعبير عن احتجاجهم ضد المراقبة الزجرية التي تشنها السلطات الأمنية على الحمولة الزائدة للشاحنات المتوسطة والصغيرة.

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شوف تيفي المغرب وقفة احتجاج سائق الشاحنة نقل الخضر والفواكه سوق الجملة الدار البيضاء

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