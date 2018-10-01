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الطالبي العلمي يرفض التعليق على انتقادات ابن كيران لأحزاب الأغلبية الحكومية

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 12:09 الطالبي العلمي يرفض التعليق على انتقادات ابن كيران لأحزاب الأغلبية الحكومية | بوليتيك
الطالبي العلمي يرفض التعليق على انتقادات ابن كيران لأحزاب الأغلبية الحكومية
رفض الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الرد على سؤال موقف الحزب من تصريحات ابن كيران والانتقادات التي وجهها العثماني للأخير عقب تصريحاته الاخيرة ...

شوف تيفي:  جمال الديابي

رفض الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الرد على سؤال موقف الحزب من تصريحات ابن كيران والانتقادات التي وجهها العثماني للأخير عقب تصريحاته الاخيرة ...

وأكد الطالبي العلمي في تصريح هاتفي مع "شوف تيفي" يومه السبت قائلا "ماغانجاوبش على هذا السؤال".

وجاء سؤال "شوف تيفي" للبحث عن إجابة حول الدور الذي أصبح يلعبه العثماني كإطفائي يخمد النيران التي يشعل فتيلها ابن كيران، وما لها من تأثير على علاقة البيجيدي مع الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية.

وقد انتقد سعد الدين العثماني، صباح يومه السبت التصريحات التي وجهها عبد الإله ابن كيران لبعض الهيئات الحزبية في الأغلبية الحكومية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الطالبي العلمي التعليق انتقادات ابن كيران أحزاب الأغلبية الحكومية

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