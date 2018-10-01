العثماني ينتقد ابن كيران عقب تصريحاته الأخيرة ﻿

انتقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سلفه، عبد الإله ابن كيران، بخصوص تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا داخل الأغلبية الحكومية، حيث هاجم الأخير بعض الهيئات

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انتقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سلفه، عبد الإله ابن كيران، بخصوص تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا داخل الأغلبية الحكومية، حيث هاجم الأخير بعض الهيئات الحزبية في الأغلبية الحكومية .

وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي، صباح يومه السبت قائلا : "أود التأكيد أنه بين حين وآخر بعض أعضاء الحزب يعبرون عن مواقف نتفق معهم أو نختلف معهم، لكن المواقف الرسمية للبيجيدي تعبر عنها الهيئات الحزبية المخولة بذلك، أو الأمين العام للحزب باعتباره هو الناطق الرسمي".

وكشف الأمين العام، "لذلك لا يمكن أن يحتج علينا بما يقوله بعض الأعضاء"، موضحا أن "حزب العدالة والتنمية حريص على أن تكون لأعضائه حرية التعبير في مختلف المواضيع مع التأكيد أن هناك حدودا”.

وشدد العثماني في انتقاد مباشر لعبد الإله ابن كيران، على أن "تجريح الأشخاص والهيئات غير مسموح به... وأن المواقف المعلنة يجب أن تتماشى مع الثوابت العامة للبلاد والمنهج العام للحزب".