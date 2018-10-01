مشرمل يغتصب فتاة بالقوة في الخلاء وفي واضحة النهار بالدارالبيضاء ولا أحد تدخل ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور مدته دقيقة يوثق لحظة إقدام أحد قطاع الطرق على محاولة اغتصاب فتاة بالقوة في الخلاء بالقرب من المركز التجاري ''مرجان'' ابن

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور مدته دقيقة يوثق لحظة إقدام أحد قطاع الطرق على محاولة اغتصاب فتاة بالقوة في الخلاء بالقرب من المركز التجاري "مرجان" ابن تاشفين بمدينة الدار البيضاء.

وعبرت هذه الصفحات عن استنكارها بخصوص اعتداء « مشرمل » على فتاة في واضحة النهار وبالقوة.

ومن جهتهم عبّر الفيسبوكيون عن غضبهم تجاه ملتقطي هذا الفيديو الذين فضلوا تصوير المشهد الشنيع عوض التدخل لإيقاف عملية الاغتصاب.

هذا وطالب النشطاء من الجهات الأمنية تكثيف جهودها من أجل القبض على المُغتصب في أقرب وقت.