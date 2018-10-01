 شوفو آش واقع بتمارة..أسرع عملية تمرير ميزانية جماعة في المغرب و المصادقة على 13 مليار في 5 دقائق ﻿
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شوفو آش واقع بتمارة..أسرع عملية تمرير ميزانية جماعة في المغرب و المصادقة على 13 مليار في 5 دقائق

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 09:34 شوفو آش واقع بتمارة..أسرع عملية تمرير ميزانية جماعة في المغرب و المصادقة على 13 مليار في 5 دقائق | بوليتيك
شوفو آش واقع بتمارة..أسرع عملية تمرير ميزانية جماعة في المغرب و المصادقة على 13 مليار في 5 دقائق
صادق المجلس الجماعي لمدينة تمارة أمس الجمعة بقاعة محمد عزيز الحبابي في الجلسة الأخيرة من دورة أكتوبر، برئاسة حزب العدالة والتنمية على مشروع الميزانية السنوية في أسرع وقت محطما بذلك الرقم القياسي

شوف تيفي:جمال العظام

صادق المجلس الجماعي لمدينة تمارة أمس الجمعة بقاعة محمد عزيز الحبابي في الجلسة الأخيرة من دورة أكتوبر، برئاسة حزب العدالة والتنمية على مشروع الميزانية السنوية في أسرع وقت محطما بذلك الرقم القياسي الوطني، 5 دقائق كانت كافية لـ"موح الرجدالي" كي يمرر ميزانيته البالغ قيمتها 13 مليار بدون مناقشة ولا تعديل، وهو الشيء الذي استهجنه جل الحاضرين من متتبعي تدبير الشأن المحلي ووسائل الإعلام.

شوف تيفي كانت حاضرة وعاينت العملية منذ انطلاقتها حيث اتضح جليا رغبة الأغلبية الهشة والتي غاب عنها 23 مستشارا في تمرير الميزانية دون مناقشتها رغم احتجاجات المعارضة المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة الذين عبروا عن امتعاضهم من غياب رئيس لجنة المالية ونائبه، والمفروض منهم طرح مشروع الميزانية والرد على استفسارات المستشارين كما سجلنا غياب كاتب المجلس ونائبه مما جعل المجلس يغض الطرف عن قراءة برقية الولاء في اختتام الجلسة حيث غادر أعضاء مكتب المجلس القاعة تحت صفير واحتجاجات الساكنة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربتمارة تمرير ميزانية جماعة في المغرب المصادقة ميزانية 13 مليار 5 دقايق اجتماع

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