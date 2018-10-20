بالصور.. مهرجان أجدير يعيد الاعتبار للثقافة الأمازيغية ﻿

يواصل مهرجان أجدير إيزوران في دورته الثامنة بمدينة الخنيفرة، الذي تنظمه جمعية أجدير للثقافة والتنمية من 17 إلى 20 أكتوبر 2018، سهراته بحفل فني كبير تحتضنه منصة أزلو

شوف تيفي ماريا جعدود

يواصل مهرجان أجدير إيزوران في دورته الثامنة بمدينة الخنيفرة، الذي تنظمه جمعية أجدير للثقافة والتنمية من 17 إلى 20 أكتوبر 2018، سهراته بحفل فني كبير تحتضنه منصة أزلو ، يحييه النجم الجزائري إيدير صاحب رائعة أفاينوفا ، إلى جانب الفنان عزيز أحوزار والفنان حوسة 46 ومجموعة إزنزارن ، وكان الموقع التاريخي أجدير قد احتضن مساء الأربعاء الأخير حفل افتتاح هذه التظاهرة الكبرى التي تأتي تخليدا للذكرى 17 لخطاب أجدير التاريخي ، والذي تميز بالعديد من الكلمات الرسمية التي أجمعت علىى أهمية المناسبة ، كما عرف الحفل ندوة في موضوع النموذج التنموي الجديد للمناطق الجبلية بالمغرب قدمها نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وعرف كذلك توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الثقافة وبعض الجماعات بالإقليم، كما تم تكريم فعاليات تنتمي للفكر والثقافة والإعلام.



حفل الافتتاح عرف كذلك عرض أوبريت أجدير والتي جمعت الصوت الأمازيغي للفنانة الشريفة والصوت الموريسكي للفنانة عبير العابد وصوت الفنانة المغربية من أصول يهودية فانيسا بالوما ، كما قدمت الفنانات الثلاث رائعة إيناس إيناس في انسجام تام ، الأوبريت تضمنت كذلك عرضا فنيا شاركت فيه فرق أحيدوس وأحواش وكناوة ، هذه اللوحة التي أبدعها أحد أبناء خنيفرة الفنان حميد حضري صفق لها الحضور بحرارة ، وأكدت بجلاء أن الإقليم يحبل بطاقات خلاقة .

ويبقى السؤال المطروح هل تبادر وزارة الثقافة لتبني مثل هذه الإبداعات الجميلة ودعمها ، وقد سجل الحضور ضعفا واضحا على مستوى تنشيط الحفل وظهر ارتباك واضح لدى المنشطة التي كانت دون مستوى هذه التظاهرة الكبيرة، حيث لم تعط للغة الأمازيغية مكانتها الحقيقة في حدث تاريخي جعل من الأمازيغية مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية.