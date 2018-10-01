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رئيس مقاطعة من البيجيدي يرفض تمويل احتفالات المسيرة الخضراء ونائبته تعتدي على رئيسة ائتلاف جمعوي بمدينة فاس

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 07:34 رئيس مقاطعة من البيجيدي يرفض تمويل احتفالات المسيرة الخضراء ونائبته تعتدي على رئيسة ائتلاف جمعوي بمدينة فاس | بوليتيك
رئيس مقاطعة من البيجيدي يرفض تمويل احتفالات المسيرة الخضراء ونائبته تعتدي على رئيسة ائتلاف جمعوي بمدينة فاس
رفض عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المرينين بفاس المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، اليوم الجمعة، استقبال ائتلاف جمعوي بخصوص مناقشة تمويل احتفالات المسيرة الخضراء.

شوف تيفي: جمال الديابي

رفض عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المرينين بفاس المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، اليوم الجمعة، استقبال ائتلاف جمعوي بخصوص مناقشة تمويل احتفالات المسيرة الخضراء.

وأوضح مصدر لـ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أن ''سعيدة الريفي'' رئيسة الائتلاف الجمعوي بفاس التابعة جغرافيا لمقاطعة المرينين، دخلت في مشاداة كلامية مع رئيس المقاطعة إثر رفضه استقبال أعضاء الائتلاف من أجل مناقشة حيثيات تمويل الاحتفال بالمسيرة الخضراء، فتعرضت للاعتداء من طرف المستشارة نائبة رئيس المقاطعة، وأمام أنظاره حسب رواية المصدر .

وكشف ذات المصدر أن الرئيسة تعرضت لحالة إغماء إثر هذا الاعتداء، وتم نقلها إلى مستعجلات مستشفى ابن الخطيب.

كما أوضح مصدرنا انه تم وضع شكاية لدى الدائرة 11 التابعة للمنطقة الثالثة بفاس، في حق نائبة رئيس المقاطعة، إلى حين تقديم شهادة طبية يوم الاثنين المقبل.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب رئيس مقاطعة المرينين البيجيدي تمويل احتفالات المسيرة الخضراء ائتلاف جمعوي مدينة فاس

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