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وفاة شاب في مقتبل العمر بالقامرة في ظروف غامضة

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 01:25 وفاة شاب في مقتبل العمر بالقامرة في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
وفاة شاب في مقتبل العمر بالقامرة في ظروف غامضة
علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ قيد حياته 22 سنة لقي مصرعه، قبل أسبوعين بمنطقة القامرة بتمارة.

شوف تيفي :

علمت شوف تيفي أن شابا يبلغ قيد حياته 22 سنة لقي مصرعه، قبل أسبوعين بمنطقة القامرة بتمارة.

وحسب ما كشفت عنه عائلة الهالك لشوف تيفي، فإن ابنهم توفي بعدما كان يُزاول عمله كـ « كورتي » بإحدى المحطات الطُرقية.

وأضاف ذات المصدر، أن أحد شهود عيان ذكر أن الهالك تعرض لحادث خطير بعدما دفعه أحد الأشخاص من داخل حافلة النقل المسافرين إلى الشارع، ليتم نقله إلى مستشفى سويسي لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة هناك، بينما البعض الآخر ذكر أن ابنهم توفي بعدما انزلق وارتطم رأسه أرضا وهو يزاول عمله.

وأمام هذا الأمر، تطالب العائلة من الجهات المعنية تكثيف جهودها لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء وفاة ابنهم.

 

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