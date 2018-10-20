أزمة النقل المدرسي تزيد من حدة الاحتقان بتنغير وتخرج مئات المواطنين للإحتجاج ''صور'' ﻿

احتشد المئات من سكان دوار آيت إحيا، بجماعة أحصيا بإقليم تنغير يوم أمس الخميس في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة زاكورة، حيث قاطعوا مسافة تجاوزت 40 كيلومترا للمطالبة بتوفير النقل المدرسي

شوف تيفي:أحمد الهلالي



احتشد المئات من سكان دوار آيت إحيا، بجماعة أحصيا بإقليم تنغير يوم أمس الخميس في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة زاكورة، حيث قاطعوا مسافة تجاوزت 40 كيلومترا للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم المحرومين منه منذ مدة طويلة.

وشارك في هذه المسيرة الإحتجاجية عدد كبير من ساكنة الدوار السالف الذكر إلى جانب تلاميذ من مختلف الأعمار، رافعين شعارات تطالب السلطات المحلية والإقليمية بإيجاد حل لإشكالية النقل المدرسي في القريب العاجل.

وصدحت حناجر المحتجين بعبارات مناهضة لسياسة التماطل التي ينهجها مسؤولي الإقليم تجاه هذا المشكل الذي عمر لمدة طويلة، من قبيل هذا عيب هذا عار.. التلاميذ في خطر''، و''سلمية سلمية.. وسيلة النقل اللي بغينا''، وغيرهما من الشعارات التي توجه أصابع الاتهام للمسؤولين بالإقليم.

وأكد أحد المشاركين في هذه المسيرة الاحتجاجية لقناة ''شوف تيفي''، أن هذا غياب النقل المدرسي جعل تلاميذ المنطقة يعانون الأمرين، حيث يضطرون إلى قطع مسافات تصل لكيلومترات عديدة للوصول لحجرات الدرس، وتشتد معاناتهم أكثر في فصل الشتاء الذي يشهد تساقطات مطرية وسيول خطيرة تهدد حياتهم.

وأضاف ذات المتحدث، أن ''حافلة النقل المدرسي الوحيدة المتوفرة جد مهترئة وغير صالحة للإستعمال، وتحتاج لإصلاحات كبيرة ستكلف مبلغا ضخما، سينضاف إلى المبلغ الذي دفعته الساكنة لشرائها من مالها الخاص، مشيرا أن طاقتها الاستعابية لا تتجاوز 14 تلميذا، إلا أنها تقل ما يناهز 55 تلميذا، مما يشكل خطرا على حياتهم''.

ومن جانبها عبرت أم أحد التلاميذ عن امتعاضها الشديد من طريقة تعامل منتخبي ومسؤولي الإقليم مع أزمة النقل، موضحة أنه لا يعقل أن يبقى التلاميذ بدون وسيلة تقلهم لمدارسهم وتخفف عنهم عبء المسافات الطويلة، ووعورة التضاريس الجبلية، مضيفة أن هذا الغياب يضطر معه بعض أولياء الأمور لكراء ''الخطافة'' لنقل أبنائهم لحجرات الدرس وهذا أمر غير مقبول بتاتا ويستدعي إيجاد حل عاجل وآني، لكون هذا المشكل سيدفع بمجموعة من التلاميذ وخصوصا التلميذات للإنقطاع عن الدراسة، وبالتالي تكريس هوة الهدر المدرسي وتشيجعها'' على حد تعبير المتحدثة.

وتأتي هذه المسيرة بعد مسيرة سابقة قبل يوم فقط، والتي عرفت وفاة سيدة خمسينية بعد سقوطها من منحدر خطير، بعدما انطلقت رفقة عدد من ساكنة جماعة ''إغيل أمكون'' مشيا على الأقدام من نحو مقر عمالة تنغير، للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ.