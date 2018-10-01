ما بقات رحمة...مواطن يعثر على رضيعة مرمية وسط الشارع بسيدي المختار بشيشاوة ﻿

عثر صباح اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 أحد المواطنين على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من باب أحد المنازل بحي الإنارة بمركز جماعة سيدي المختار.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عثر صباح اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 أحد المواطنين على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من باب أحد المنازل بحي الإنارة بمركز جماعة سيدي المختار.

وذكر مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، أن الرضيعة تم العثور عليها من طرف صاحب منزل بالحي السالف الذكر بعدما كان يهم بالدخول ليثير انتباهه بكاء صادر من حقيبة مرمية بالقرب من عتبة الباب ليقترب منها ويتفقدها فكانت صدمته قوية، حينما لمح رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها من طرف مجهولة.

ورجح مصدر ''شوف تيفي''، أن تكون هذه الرضيعة الحديثة الولادة ناتجة عن علاقة غير شرعية لشابة من المنطقة مع مجهول ومخافة الفضيحة قامت بالتخلص منها بهذه الطريقة اللاإنسانية، نظرا لخصوصية المنطقة المحافظة.

وأضاف ذات المصدر، أن صاحب المنزل قام على الفور بإخطار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان وفتحوا تحقيقا دقيقا لمعرفة هوية الأم الحقيقية للرضيعة وأسباب تخليها عن فلذة كبدها وتعريضها للخطر، في حين تم نقل الرضيعة صوب المركز الصحي بالمنطقة لإخضاعها للتحليلات والفحوصات الطبية اللازمة، قبل نقلها نحو أحد مستشفيات مدينة مراكش بأمر من النيابة العامة المختصة.