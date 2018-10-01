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مشات فيها..شابة سرقات لباس شرطي و تصورات عريانة بوجدة

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 00:28 مشات فيها..شابة سرقات لباس شرطي و تصورات عريانة بوجدة | مجتمع
مشات فيها..شابة سرقات لباس شرطي و تصورات عريانة بوجدة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة ، أمس الخميس، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للإشتباه في تورطها في قضية تتعلق بارتداء زي نظامي خاص بوظيفة

''شوف تيفي'':

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة ، أمس الخميس، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للإشتباه في تورطها في قضية تتعلق بارتداء زي نظامي خاص بوظيفة عمومية بشكل علني وبغير حق، والتقاط صور خليعة .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث ، فإن المشتبه فيها كانت قد التقطت لها صورا فوتوغرافية وهي ترتدي زيا نظاميا خاصا بشرطي يعمل بمدينة السعيدية ، أثناء قيامها بأشغال التنظيف بمنزل المعني بالأمر خلال فصل الصيف المنصرم ، وذلك قبل أن تفقد هاتفها ويتم نشر تلك الصور مشفوعة بصور أخرى تظهرها في وضعيات مخلة بالحياء كانت قد وثقتها في منزلها الشخصي وفي أوقات مختلفة .

وقد تم ،حسب المصدر ذاته ، الإحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاستماع الى الشرطي الذي ارتدت المعنية بالأمر زيه الوظيفي ، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية .

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