الصحافة الإلكترونية بالمغرب تنظم ملتقى وطنيا يوم 9 نونبر بالمكتبة الوطنية بالرباط ﻿

تنظم وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب تحت شعار ''أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية؟'' يوم الجمعة 9 نونبر 2018 على الساعة التاسعة

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تنظم وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب تحت شعار ''أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية؟'' يوم الجمعة 9 نونبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمكتبة الوطنية بالرباط.

ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظم موازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للإعلام الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، وفق بلاغ بلاغ للوزارة، إلى مواصلة النقاش والحوار مع المهنيين حول القضايا الراهنة المرتبطة بالصحافة الإلكترونية، وكذا البحث في سبل تطوير والارتقاء بهذا الصنف الجديد من الإعلام في إطار تنزيل مدونة الصحافة والنشر، واستشراف الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة الإلكترونية في تحقيق غايات التنمية، وذلك في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي.

وأوضح البلاغ، أن هذه التظاهرة تشكل مناسبة لتبادل الأفكار وتقديم التجارب والخبرات من قبل المهنيين والفاعلين في القطاع حول الصحافة الإلكترونية المغربية من خلال ثلاثة محاور هي الجودة التنظيمية للصحافة الإلكترونية المغربية، وصناعة محتوى الصحافة الإلكترونية المغربية، والتأهيل المقاولاتي والنموذج الاقتصادي في الصحافة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة مجموعة وازنة من المهتمين والمعنيين بهذا الموضوع، كما سيسعى الملتقى إلى بلورة مجموعة من التوصيات تروم النهوض بقطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب.