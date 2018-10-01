أول مطربة عربية تدخل موسوعة غينيس ﻿

دخلت المطربة السورية ''فايا يونان'' موسوعة غينيس للأرقام القياسية , وبهذا الدخول التاريخي من بابه الواسع، حفرت المطربة السورية، ''فايا يونان''، اسمها في موسوعة ''غينيس'' للأرقام القياسية، لتدخل

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دخلت المطربة السورية ''فايا يونان'' موسوعة غينيس للأرقام القياسية , وبهذا الدخول التاريخي من بابه الواسع، حفرت المطربة السورية، ''فايا يونان''، اسمها في موسوعة ''غينيس'' للأرقام القياسية، لتدخل الموسوعة بأغنيتها الأولى والأشهر ''أحب يديك''، لتكون بذلك، أول مطربة عربية تدخل الموسوعة العالمية من ''باب التمويل الجماعي''.

ودخلت المطربة السورية موسوعة الأرقام القياسية، وفق ما أدورده موقع ''إريبيان بيزنس'' اليوم الجمعة، بعد إنتاجها لفيديو كليب بتمويل جماعي، حيث نجحت بجمع 25 ألف دولار لتمويل أغنيتها المنفردة ''أحب يديك''.

وتعود خطوة فايا إلى أبريل عام 2015، عند تسجيل أولى أغانيها ''أحب يديك''، بعد أن ناشدت الجمهور للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب ماليا، عبر مساهمة أونلاين في موقع التمويل الفني ''زومال''.

وأضاف المصدر نقلا عن موقع ''العين الإخبارية''، ظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطي حاجز الـ12 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعا وشهرة.

كما أوضح المصدر، موسوعة ''غينيس'' للأرقام القياسية اعتبرت ما حدث بمثابة سابقة لم تحدث من قبل على الأقل على المستوى العربي، حيث تعتبر أغنية ''أحب يديك'' أغنية الانطلاقة الرسمية لمشوار فايا الغنائي، وأطلقتها بالاعتماد كليا على التمويل الجماهيري.

ولاحقا، حققت فايا نجاحا جماهيريا واسع المدى، مع إطلاق أول ألبوماتها، الذي حمل اسم ''بيناتنا في بحر''، وضم في جعبته 8 أغنيات، منها ''يا ليته يعلم'' و''في الطريق إليك''، كما أطلت مؤخرا آخر كليباتها المصورة المنفردة ''حب الأقوياء''