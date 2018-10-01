السجن النافذ لموظف بوكالة ميناء آسفي تلقى مبلغ 1000 درهم كرشوة بملهى ليلي ﻿

قضت الغرفة الجنجية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة آسفي، مؤخرا على موظف بالوكالة الوطنية للموانئ بنفس المدينة، بثلاثة أشهر حبسا نافدا وبغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى

شوف تيفي : زكرياء بن عيبلو

قضت الغرفة الجنجية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة آسفي، مؤخرا على موظف بالوكالة الوطنية للموانئ بنفس المدينة، بثلاثة أشهر حبسا نافدا وبغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة هاتفه النقال، في قضية رشوى و إبتزاز صاحب مطعم للسمك بآسفي.

وسبق وأن أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة آسفي على أنظار النيابة العامة المتخصصة، الموظف المذكور بعد إعتقاله من إحدى حانات المدينة وهو يتسلم مبلغ كرشوة قدره

1000 درهم، من المشتكي الذي تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة آسفي كان قد تعرض للابتزاز المستمر من طرف الموظف على خلفية قضية مستودع لتخزين السمك داخل ميناء آسفي، كان المشتكى به يعمد إلى تهديد المشتكي بالافراغ

من المستودع المذكور بحكم وظيفته داخل الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي.