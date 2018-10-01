الجزائر تقرر حظر ارتداء النقاب في أماكن العمل ﻿

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر منع ارتداء النقاب في كل أماكن العمل ''منعا باتا''. وطلبت المديرية، التابعة للوزير الأول، من الموظفين والأعوان العموميين ''الامتناع عن ارتداء كل لباس

شوف تيفي:

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر منع ارتداء النقاب في كل أماكن العمل ''منعا باتا''. وطلبت المديرية، التابعة للوزير الأول، من الموظفين والأعوان العموميين ''الامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام''.

أكدت الحكومة الجزائرية، عبر تعليمة صدرت الخميس عن المديرية العامة للوظيف العمومي، وفقا لما أوردته ''قناة فرانس 24'' يومه الجمعة، ''منع ارتداء النقاب في أماكن العمل ''منعا باتا''.

وأوضح المصدر أن التعليمة المعنونة بـ ''واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس''، أكدت أنه ''يتعين على الموظفين والأعوان العموميين احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة''. وأضافت: ''فهم ملزمون بتجنب كل فعل مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة اللباس، يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم''.

وتابعت وفق ذات المصدر، '' إن على الموظفين والأعوان العموميين، الامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لاسيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل''. وطلبت الحكومة من الوزراء وولاة الجمهورية، أي المحافظين، الالتزام بتطبيق هذه التعليمة.

وذكرت الحكومة في التعليمة أن هذا القرار قد اتخذ ''طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في يوليوز 2006 المتضمن الأساسي العام للتوظيف العمومي''، وأن التذكير بالعامل به يأتي بعد أن ''تلقت استفسارا حول واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس لاسيما فيما يتعلق بارتداء النقاب''.

وكانت وزارة التعليم الجزائرية أعدت في شتنبر 2017 مشروع قرار وزاري لمنع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ، ما أثار آنذاك سخط الإسلاميين.

وبهذه التعليمة، تكون الحكومة قد جزمت بصورة رسمية منع ارتداء النقاب في كل أماكن العمل بما فيها المؤسسات التعليمية.