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العاهل السعودي يعفي شخصيات بارزة في المملكة السعودية بعد التطورات التي عرفها ملف مقتل الإعلامي جمال خاشقجي

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 23:13 العاهل السعودي يعفي شخصيات بارزة في المملكة السعودية بعد التطورات التي عرفها ملف مقتل الإعلامي جمال خاشقجي | دولي
العاهل السعودي يعفي شخصيات بارزة في المملكة السعودية بعد التطورات التي عرفها ملف مقتل الإعلامي جمال خاشقجي
أثار موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي اهتمام المملكة السعودية على أعلى المستويات وللملابسات التي أحاطت باختفائه فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى

شوف تيفي

أثار موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي اهتمام المملكة السعودية على أعلى المستويات وللملابسات التي أحاطت باختفائه فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، وفقا لما أوردته ''قناة الإخبارية السعودية'' عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' يومه الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين بالمملكة أعطى ''توجيهات وقرارات على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل''.

كما كشف المصدر أن التوجيهات الملكية السعودية، أمرت ''بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايعكي، و إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح

ووفقا لذات المصدر فقد صدرت أوامر ملكية بـ''إعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه''، مضيفا ، ''إنهاء خدمة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي''

 

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شوف تيفي المغرب العاهل السعودية شخصيات بارزة التطورات مقتل الإعلامي جمال خاشقجي

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