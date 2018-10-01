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انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 23:09 انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | بوليتيك
انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 6.4 في المائة عند متم غشت 2018، مقابل ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة السنة

شوف تيفي:

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 6.4 في المائة عند متم غشت 2018، مقابل ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية نقلتها ، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج القطاع الخاص بـ 5.8 في المائة (بعد ناقص 1.1 في المائة عند متم غشت 2017)، وزيادة إنتاج المشاريع التي تمت بلورتها في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بـ 63.9 في المائة (بعد زائد 14.2 في المائة)، مقرونة بزيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 4.2 في المائة، والذي استفاد من الأداء الجيد لإنتاج الطاقة المائية (زائد 19.4 في المائة).

وأشارت المديرية وفق ذات المذكرة، إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية، سجل انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، بعد تسجيله زيادة بنسبة 4.3 في المائة السنة الماضية، مبرزة أن هذا الانخفاض يعزى إلى انخفاض مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا، والعالي والمتوسط بنسبة 3.5 في المائة (بعد زائد 4.5 في المائة عند متم غشت 2017)، موزاة مع شبه استقرار في مبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض (0.2 في المائة بعد 3.3 في المائة عند متم غشت 2017).

كما أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن رصيد المبادلات من الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا، انخفض بنسبة 33,6 في المائة عند متم غشت 2018، نتيجة انخفاض حجم الطاقة المستوردة بـ 32.2 في المائة وارتفاع الصادرات بـ 27.1 في المائة، وذلك أخذا بعين الاعتبار شبه استقرار في حجم الطاقة الصافية (ناقص 0.3 في المائة بعد زائد 4.,8 في المائة السنة المنصرمة).

 

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شوف تيفي المغرب مديرية الدراسات والتوقعات المالية ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية انخفاض الاستهلاك

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