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رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 23:00 رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت
تمكنت العناصر الأمنية بمفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد نمة إقليم الفقيه بن صالح من توقيف 3 مروجين متلبسين بترويج المخدرات والممنوعات.

شوف تيفي

تمكنت العناصر الأمنية بمفوضية الشرطة بسوق السبت أولاد نمة إقليم الفقيه بن صالح من توقيف 3 مروجين متلبسين بترويج المخدرات والممنوعات.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن رجال الأمن، بعدما قاموا بشن حملة واسعة استهدفت تجار المخدرات ومروجي ''ماحيا'' بالمنطقة، يوم أمس الخميس، تمكنوا من حجز 40 لتر من مسكر ماحيا وحوالي 300 كلغ من التين المخمر لدى الموقوف الأول ، أما الموقوف الثاني فقد عثروا بحوزته على حبوب مهلوسة، فيما حجزوا لدى المروج الثالث 1.5 كلغ من مخدر الشيرا.

وأضافت ذات المصادر أنه تم تقديم الموقوفين الثلاثة صباح يومه الجمعة أمام أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معهم.

 

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شوف تيفي المغرب الحموشي إيقاف مروجين المخدرات الممنوعات سوق السبت

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