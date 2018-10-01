تأجيل جلسات ''توفيق بوعشرين'' إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد ﻿

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الاثنين المقبل 22 أكتوبر، على الساعة الثالثة مساء.

شوف تيفي

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الاثنين المقبل 22 أكتوبر، على الساعة الثالثة مساء.

وأوضح مصدر لـ''شوف تيفي'' أن قرار التأجيل، الذي اتخذته المحكمة يومه الجمعة، تم بعدما أنهى جمال الزنوري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرافعته في ساعات متأخرة من الليل.

وكشف المصدر ذات، أنه من المنتظر أن تنطلق مرافعات دفاع المتهم بوعشرين يوم الاثنين المقبل ، رغم امتناعهم ومطالبتهم بالتمديد ومنحهم لمدة زمنية أطول من أجل الإعداد للدفاع، إلا أن المحكمة قررت مواصلة جلسات توفيق بوعشرين والاستماع لمرافعات دفاعه، يوم الاثنين المقبل.