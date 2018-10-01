 إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | اقتصاد

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | بوليتيك

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات | دولي

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات

تأجيل جلسات توفيق بوعشرين إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد | بوليتيك

تأجيل جلسات ''توفيق بوعشرين'' إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد

إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات | مجتمع

إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات

ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية | دولي

ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية

تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بعد الانسحاب من أشغال الدورة العادية..رئيس بلدية المحمدية: التصويت على إقالتي خرق قانوني سافر وسألتجئ للمحكمة الإدارية | بوليتيك

بعد الانسحاب من أشغال الدورة العادية..رئيس بلدية المحمدية: التصويت على إقالتي خرق قانوني سافر

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 22:30 إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات | مجتمع
إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات
أودع ما يقارب 30 طبيب وطبيبة بمستشفى سيدي حساين وبوكافر بمدينة ورززات استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بالمدينة و عمالة الإقليم، يوم الخميس احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع المزرية

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

أودع ما يقارب 30 طبيب وطبيبة بمستشفى سيدي حساين وبوكافر بمدينة ورززات استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بالمدينة و عمالة الإقليم، يوم الخميس احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع المزرية والكارثية والتي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا من جهة، وللتطلعات المشروعة للمواطنين من جهة أخرى.

وحسب مصادر محلية، فإن الخطوة تأتي في سياق استمرارية المعركة النضالية التي تبناها المجلس الوطني للنقابة قبل أسبوعين للاستجابة للملف المطلبي، وتعد مبادرة أولية ستعقبها لوائح استقالة تنتظر استكمال توقيعها بمختلف مناطق المملكة، حيث سبق لأطباء القطاع العام بجهة الشرق، أن قاموا بنفس الخطوة عبر تقديم أزيد من 50 طبيب ممارس بالقطاع العام على إيداع استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بوجدة.
وسبق أن أودع الأطباء بالمستشفى سيدي حساين، أثناء زيارة تفقدية التي قام بها وزير الصحة " أنس الدكالي" لإقليم ورزازات ، ملفا مطلبا مستعجلا من أجل تسوية وضعية الأطباء بالقطاع العام، بما في ذلك مشكل معادلة الدكتوراه، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية" بالإقليم ،بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل بالمركب الجراحي لمستشفي سيدي حساين ومستشفى بوكافر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوسوم: شوف تيفي المغرب ورززات استقالة جماعية أزيد من 30 طبيب وطبية مستشفى سيدي حساين ورزازات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة | مجتمع

260 عامل يحتجون بسبب تأخرصرف أجورهم في ورش لبناء تكنة عسكرية بشيشاوة

مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل | مجتمع

مسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي لجرحى حادث قطار بوقنادل

حصري.. إعفاءات محتملة للمندوبين السامين لمؤسسات الدولة وعلى رأسهم الحليمي والكثيري والحافي | مجتمع

حصري.. إعفاءات محتملة للمندوبين السامين لمؤسسات الدولة وعلى رأسهم الحليمي والكثيري والحافي

الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء | مجتمع

الإطاحة بمبحوث عنه ظهر في شريط فيديو وهو مكبل اليدين في إطار قضية تتعلق بتصفية حسابات بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين | حالة خاصة
منذ 4 ساعات

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة | بــووز

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

﻿

آخر المستجدات

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | اقتصاد
منذ 46 ثانية

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | بوليتيك

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات | دولي

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.