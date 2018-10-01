إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات ﻿

أودع ما يقارب 30 طبيب وطبيبة بمستشفى سيدي حساين وبوكافر بمدينة ورززات استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بالمدينة و عمالة الإقليم، يوم الخميس احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع المزرية

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

أودع ما يقارب 30 طبيب وطبيبة بمستشفى سيدي حساين وبوكافر بمدينة ورززات استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بالمدينة و عمالة الإقليم، يوم الخميس احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع المزرية والكارثية والتي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا من جهة، وللتطلعات المشروعة للمواطنين من جهة أخرى.

وحسب مصادر محلية، فإن الخطوة تأتي في سياق استمرارية المعركة النضالية التي تبناها المجلس الوطني للنقابة قبل أسبوعين للاستجابة للملف المطلبي، وتعد مبادرة أولية ستعقبها لوائح استقالة تنتظر استكمال توقيعها بمختلف مناطق المملكة، حيث سبق لأطباء القطاع العام بجهة الشرق، أن قاموا بنفس الخطوة عبر تقديم أزيد من 50 طبيب ممارس بالقطاع العام على إيداع استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بوجدة.

وسبق أن أودع الأطباء بالمستشفى سيدي حساين، أثناء زيارة تفقدية التي قام بها وزير الصحة " أنس الدكالي" لإقليم ورزازات ، ملفا مطلبا مستعجلا من أجل تسوية وضعية الأطباء بالقطاع العام، بما في ذلك مشكل معادلة الدكتوراه، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية" بالإقليم ،بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل بالمركب الجراحي لمستشفي سيدي حساين ومستشفى بوكافر.