 ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | بوليتيك

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات | دولي

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات

تأجيل جلسات توفيق بوعشرين إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد | بوليتيك

تأجيل جلسات ''توفيق بوعشرين'' إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد

إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات | مجتمع

إستقالة جماعية لأزيد من 30 طبيب و طبيبة بمستشفى سيدي حساين بورززات

ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية | دولي

ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية

تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بعد الانسحاب من أشغال الدورة العادية..رئيس بلدية المحمدية: التصويت على إقالتي خرق قانوني سافر وسألتجئ للمحكمة الإدارية | بوليتيك

بعد الانسحاب من أشغال الدورة العادية..رئيس بلدية المحمدية: التصويت على إقالتي خرق قانوني سافر

لأول مرة بسوس... كاميرات للمراقبة بشوارع إنزكان | بوليتيك

لأول مرة بسوس... كاميرات للمراقبة بشوارع إنزكان

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 21:54 ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية | دولي
ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع المملكة السعودية للولايات المتحدة.

شوف تيفي:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع المملكة السعودية للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في ولاية أريزونا، ردا على سؤال حول طبيعة التداعيات التي قد يؤدي إليها تأكيد وقوف السعودية وراء قتل خاشقجي: "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، سنرى ماذا سيحدث، وفي الوقت الراهن نجري التحقيقات، وأشركنا في هذا العمل كثيرا من الناس، وهناك دول أخرى، كما تعلمون، تتعامل مع هذه القضية الجادة للغاية وسنصل إلى حقيقة الأمر وسنتخذ قرارنا".

وأوضح ترامب، وفقا لما اوردته قناة "روسيا"، "أعتزم إشراك الكونغرس في هذه القضية بصورة كبيرة لتحديد القرار حول ما يجب القيام به... كما سأقدم بعض التوصيات إليه بخصوص هذه القضية".

ولفت الرئيس الأمريكي، يضيف المصدر، إلى أن هناك صفقات ومشاريع استثمارية ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية من المخطط في إطارها أن تضخ المملكة حوالي 450 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى خلق نحو 600 ألف فرصة عمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاتفاقات سيكون "أمرا موجعا" بالنسبة للرياض.

وأكد المصدر أن ترامب شدد على أنه سيعطي آذانا صاغية لما يقوله الكونغرس بشأن اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن المشرعين الأمريكيين يشعرون أيضا بقلق كبير من هذا التطور.

وقال ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن تكون العقوبات من بين الخيارات التي سيدرسها: "نعم، هذا ممكن، إننا نعتزم الكشف عمن عرف شيئا حول ذلك وماذا عرفوه وأين".

كما كشف الرئيس الأمريكي مع ذلك: "أن السعودية حليف عظيم بالنسبة لنا، ولهذا السبب الوضع مؤسف للغاية... فهي مستثمر بارز في الولايات المتحدة وأتاحت خلق فرص عمل كثيرة".

وأشار ترامب أيضا إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني بين الدول المصدرة للطاقة عالميا، داعيا إلى ضرورة أخذ كل ذلك بعين الاعتبار.

لكنه أضاف مع ذلك: "سنعلم كثيرا من المعلومات الجديدة حول هذه القضية في غضون الأيام الثلاثة المقبلة... يمكن أن أعلم كثيرا حتى يوم الاثنين، وقد عرفت كثيرا عن ذلك" 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دونالد ترامب تفاصيل اختفاء خاشقجي عقوبات السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات | دولي

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات

عاجل..الشرطة التركية تبحث عن جثة جمال خاشقجي بإحدى الغابات | دولي

عاجل..الشرطة التركية تبحث عن جثة جمال خاشقجي بإحدى الغابات

دونالد ترامب: خاشقجي مات والرد سيكون قاسيا جدا | دولي

دونالد ترامب: ''خاشقجي مات والرد سيكون قاسيا جدا''

بوتين: واشنطن تتحمل جزءًا من مسؤولية اختفاء خاشقجي | دولي

بوتين: واشنطن تتحمل جزءًا من مسؤولية اختفاء خاشقجي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين | حالة خاصة
منذ 4 ساعات

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة | بــووز

بنكيران في تعليق مثير..بحال مول البابوش بحال الصحافي بحال مول البيصارة

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل | بــووز

حقائق مثيرة يكشفها أخ المجرم اللي ذبح متشرد وقطع ليه راسو فغابة بالمحمدية..الأب ديالنا هرب علينا بسباب هاذ المشاكل

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية | مال و أعمال

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

﻿

آخر المستجدات

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية... | بوليتيك
منذ 3 دقائق

انخفاض مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر و إسبانيا حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية...

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون 3 مروجين للمخدرات والممنوعات بسوق السبت

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات | دولي

وأخيرا السعودية تكشف طريقة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي وهاكيفاش مات

تأجيل جلسات توفيق بوعشرين إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد | بوليتيك

تأجيل جلسات ''توفيق بوعشرين'' إلى الاثنين المقبل رغم طلبات الدفاع بالتمديد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.