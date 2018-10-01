ترامب: الاثنين القادم سنعرف تفاصيل اختفاء خاشقجي وقد أدرس فرض عقوبات على السعودية ﻿

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع المملكة السعودية للولايات المتحدة.

شوف تيفي:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع المملكة السعودية للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة في ولاية أريزونا، ردا على سؤال حول طبيعة التداعيات التي قد يؤدي إليها تأكيد وقوف السعودية وراء قتل خاشقجي: "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، سنرى ماذا سيحدث، وفي الوقت الراهن نجري التحقيقات، وأشركنا في هذا العمل كثيرا من الناس، وهناك دول أخرى، كما تعلمون، تتعامل مع هذه القضية الجادة للغاية وسنصل إلى حقيقة الأمر وسنتخذ قرارنا".

وأوضح ترامب، وفقا لما اوردته قناة "روسيا"، "أعتزم إشراك الكونغرس في هذه القضية بصورة كبيرة لتحديد القرار حول ما يجب القيام به... كما سأقدم بعض التوصيات إليه بخصوص هذه القضية".

ولفت الرئيس الأمريكي، يضيف المصدر، إلى أن هناك صفقات ومشاريع استثمارية ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية من المخطط في إطارها أن تضخ المملكة حوالي 450 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى خلق نحو 600 ألف فرصة عمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاتفاقات سيكون "أمرا موجعا" بالنسبة للرياض.

وأكد المصدر أن ترامب شدد على أنه سيعطي آذانا صاغية لما يقوله الكونغرس بشأن اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن المشرعين الأمريكيين يشعرون أيضا بقلق كبير من هذا التطور.

وقال ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن تكون العقوبات من بين الخيارات التي سيدرسها: "نعم، هذا ممكن، إننا نعتزم الكشف عمن عرف شيئا حول ذلك وماذا عرفوه وأين".

كما كشف الرئيس الأمريكي مع ذلك: "أن السعودية حليف عظيم بالنسبة لنا، ولهذا السبب الوضع مؤسف للغاية... فهي مستثمر بارز في الولايات المتحدة وأتاحت خلق فرص عمل كثيرة".

وأشار ترامب أيضا إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني بين الدول المصدرة للطاقة عالميا، داعيا إلى ضرورة أخذ كل ذلك بعين الاعتبار.

لكنه أضاف مع ذلك: "سنعلم كثيرا من المعلومات الجديدة حول هذه القضية في غضون الأيام الثلاثة المقبلة... يمكن أن أعلم كثيرا حتى يوم الاثنين، وقد عرفت كثيرا عن ذلك"