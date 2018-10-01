 تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد ﻿
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تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق

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تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 20:06 تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب شيخات بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول اختطاف واغتصاب ''شيخات'' بمنطقة خلاء بعد مشاركتهن بعرس ضواحي برشيد
أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية الدروة بإقليم برشيد، يومه الجمعة، شابا يبلغ يبلغ من العمر 37 سنة، وشريكه البالغ من العمر 25 سنة، على الوكيل العام باستئنافية مدينة سطات، عقب تورطهما في اختطاف

''شوف تيفي''

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية الدروة بإقليم برشيد، يومه الجمعة، شابا يبلغ يبلغ من العمر 37 سنة، وشريكه البالغ من العمر 25 سنة، على الوكيل العام باستئنافية مدينة سطات، عقب تورطهما في اختطاف واغتصاب شابتين تعملان بفرقة موسيقية.

وأوضح مصدر مطلع أن النيابة العامة، قررت متابعة المعنيين بالأمر المتورطين في الاعتداء الجنسي على الشابتين البالغتين من العمر 26 سنة و21 سنة، بالاغتصاب والاحتجاز والاختطاف والسرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت أمس الخميس، أن فرقة موسيقية، أحيت عرسا بدوار الركاكنة بجماعة جاقمة بإقليم برشيد، وبعد انتهاء العرس في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، غادرت الفرقة الدوار المذكور بواسطة سيارة، قبل أن يتفاجأ الجميع بقيام سيارة أخرى، باعتراض سبيلهم، قبل أن يترجل منها شابان في حالة سكر مدججان بالسيوف، أقدما في البداية على الاعتداء على السائق و ''الكوامنجي''، قبل أن تتطور الأمور إلى اختطاف الشابتين واغتصابهن بمنطقة خلاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النيابة العامة دوار الركاكنة برشيد السيوف

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