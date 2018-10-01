اتهام رئيس مقاطعة من البيجيدي برفض تمويل احتفالات المسيرة الخضراء ونائبته تعتدي على رئيسة ائتلاف جمعوي بمدينة فاس وعزالدين الشيخ ينفي ﻿

رفض عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المرينين بفاس المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، اليوم الجمعة، استقبال ائتلاف جمعوي بخصوص مناقشة تمويل احتفالات المسيرة الخضراء.

شوف تيفي: جمال الديابي

رفض عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المرينين بفاس المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، اليوم الجمعة، استقبال ائتلاف جمعوي بخصوص مناقشة تمويل احتفالات المسيرة الخضراء.

وأوضح مصدر لـ"شوف تيفي" يومه الجمعة، أن "سعيدة الريفي" رئيسة الائتلاف الجمعوي بفاس التابعة جغرافيا لمقاطعة المرينين، دخلت في مشاداة كلامية مع رئيس المقاطعة إثر رفضه استقبال أعضاء الائتلاف من أجل مناقشة حيثيات تمويل الاحتفال بالمسيرة الخضراء، فتعرضت للاعتداء من طرف المستشارة نائبة رئيس المقاطعة، وأمام أنظاره حسب رواية المصدر .

وكشف ذات المصدر أن الرئيسة تعرضت لحالة إغماء إثر هذا الاعتداء، وتم نقلها إلى مستعجلات مستشفى ابن الخطيب.

كما أوضح مصدرنا أنه تم وضع شكاية لدى الدائرة 11 التابعة للمنطقة الثالثة بفاس، في حق نائبة رئيس المقاطعة، إلى حين تقديم شهادة طبية يوم الاثنين المقبل.

من جهته أوضح عز الدين الشيخ في اتصال هاتفي مع شوف تيفي، أنه "إذا كانت هناك مقاطعة تستقبل عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني، فإنها هذه المقاطعة، ونحن نتوفر على 256 جمعية استقبلناها جميعها"

كما أبرز الرئيس "كان لدي تهيئ لاستقبال مديرين لجمعيات أباء وأولياء التلاميذ للاحتفال بالمسيرة الخضراء، ونحن في المقاطعة لدينا يوم مخصص لاستقبال الجمعيات، وهو يوم الثلاثاء، ثم إني كنت أعقد اجتماعا مع لجنة البيئة والتعمير، وجاء أحدهم يخبرني ان هناك جمعيات تريد لقائي حالا دون أن يضعوا طلبا في مكتب الضبط كما هو معمول به، فهل كانوا يريدونني أن ألغي اللقاء الذي كنت بصدده لكي التقي بهم؟"

كما قال عز الدين الشيخ " قمت ببعث نائبي الاول ورفضوا لقاءه، ثم بعثت النائبة الثانية التي دخلت في شنآن مع رئيس القطب المدني التي سبق لي أن استقبلتها أكثر من مرة"